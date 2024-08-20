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高雄新潮流3人爭取2026市長提名 許銘春曝曾向陳菊請益

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
勞動部前部長許銘春今天宣布爭取民進黨下屆高雄市長提名，自我期許帶領高雄走入下一個新篇章。記者徐白櫻／攝影
勞動部前部長許銘春今天宣布爭取民進黨下屆高雄市長提名，自我期許帶領高雄走入下一個新篇章。記者徐白櫻／攝影

勞動部前部長許銘春今早宣布爭取民進黨下屆高雄市長提名，許與已宣布參選立委賴瑞隆同為「花媽」陳菊的子弟兵，加上立委許智傑，新潮流共3人爭取提名，外界關心將來整合問題。許銘春表示，她跟賴瑞隆情同姐弟，過去都在陳菊市府團隊服務，參選前曾向陳菊請益，陳院長樂觀其成，但提醒她要團結、整合。此外，近日會找時間向市長陳其邁請益。

立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑爭取市長提名，加上今天正式宣布參選的許銘春，民進黨內共5人爭取市長提名，競爭激烈。

上午10點，許銘春在高雄市交通運輸總工會辦公室開記者會，位在國民黨高雄市黨部對面。許銘春說，今天行程恰巧安排在這裡，沒有注意對面是國民黨部；柯志恩委員是非常優秀的對手，大家有心與熱誠為城市服務，未來是君子之爭，期待高雄有好人才。

許智傑、賴瑞隆都是新潮流，加上許銘春共3人，外界關心未來是否透過民調整合。許銘春回應，這部分尚未了解，可能大家會去討論，目前還沒有這樣的訊息。

許銘春說，她跟賴瑞隆是姐弟，競爭不影響感情，兩人過去同屬花媽團隊，均在市府服務過，林岱樺、邱議瑩等委員對於勞動部政策與法案都很支持，「阮攏高雄人」，關係不錯有互動，大家都是好朋友，君子之爭、各自努力。

媒體提問，今天宣布參選有無事前徵詢監察院長陳菊意見。許銘春說，她從律師轉公共服務領域，就是陳菊當市長時的引領，「我一直很感謝她」，透過地方政府歷練累積行政經驗，過去也常向她請益，這次決定參選市長初選有跟院長報告，陳院長說，只要是好的人才，願意為國家社會城市付出，她都支持、樂觀其成，但有提醒，大家都是黨內同志，一定要團結、整合，才能市民贏、高雄贏。

此外，有基層建議提早初選時程，許銘春認為，尊重黨中央決定；民進黨初選有一定機制，會照機制走，尊重遊戲規則。

許銘春 賴瑞隆 陳菊

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