國土法僅由三級機關國土署扛？劉世芳：以後再說

國土計畫法預計明年上路，花蓮七星潭、台中大肚山、南投埔里都有產業園區或大型旅館打算在國土計畫上路前闖關變更。內政部長劉世芳表示，農地變更本來就有一定程序，這跟國土法是否上路是2個面向；至於媒體提問國土法由三級機關國土署執行，但內容涉跨部會任務，是否應拉高到行政院？劉世芳往前拍拍記者「這以後再說」。

今年以來各地搶送土地變更案件暴增，內政部今天舉辦「國土計畫政策說明研討會」，劉世芳針對此事表示，圈地與否屬於財團炒作土地範圍，不在國土計畫法涵蓋的範圍內。

劉世芳表示，以凱米颱風來看，在颱風來襲之前，台灣熱得半死，高溫42度，還有人因中暑而死亡，水災來襲後，電腦模擬在西部地區雨水量增加、淹水面積會增加5.2倍，東部、北部、東北部山坡地崩塌也會愈來愈嚴重，不是防汛工程、加蓋提防，就能解決，這要從國土計畫保育觀點看待，山坡地能否繼續被無限制利用，或是要繼續被財團炒作，以及未來工業區設置時是否要擷取優秀農地當建地。

劉世芳解釋，現行搶送件變更案件，縣市政府可以依照都市計畫法、非都市計畫法申請條件，到內政部都委會或區域委員會審查。這與國土法是否上路是兩個面向，因為農地要做任何變更本來就有一定的程序。

國土署長吳欣修補充，目前即便是在區域計畫法範圍下，有些案子以前沒有通過，現在只是企圖圈進來，企圖是藉時間點讓地方政府強行通過，或掛案子後設法突破，甚至是藉由拖延讓條件改變，這是炒作土地的話術。但事實上，無論是未來國土計畫法，或現在區域計畫法審查條件，很多案子也不會通過，位於環境敏感或農地保護地區，條件也都沒改變，不太可能送件就通過。

至於媒體提問，環團呼籲國土法應從三級單位國土署拉高到行政院，劉世芳往前拍拍記者說「這以後再說」。