影／環團呼籲讓「國土計畫」明年4月如期上路
內政部長劉世芳、次長董建宏、國土管理署長吳欣修、國土管理署前副署長陳繼鳴、經濟部水利署副總工程司簡昭群與國土管理署主秘朱慶倫，上午出席在台北集思北科大會議中心舉行的「國土計畫政策說明會」。劉世芳致詞時表示，期待透過說明會讓不同單位互相溝通。面對環團要求全國舉行500場的說明會，廣納各方意見一事，劉世芳表示，辦500場說明會是不可能的，但會在中南部也辦理相關的政策說明會。
監督施政聯盟、守護台灣白魚永續棲地自救會、石虎保育協會、中科汙染搜查線、爭好氣聯盟與淨竹文教基金會等環團與自救會，上午前往「國土計畫政策說明研討會」外，舉辦「守護國土 撐住糧食安全 國土計畫法應準時上路 勿再延宕」記者會，表達國土計畫法不應再延宕要如期上路，守護農地政策應配套完整，同時應在中部、南部及東部召開政策說明會等訴求，要求中央和地方政府全力推動國土計畫，以此保護國土、確保糧食自給率，留給島國子民可以安居的未來。
監督施政聯盟召集人陳椒華表示，此會議是國土計畫法上路來就國土計畫明年四月是否能如期上路重要的會議。此法是否能如期上路，是檢驗民進黨政府是否有做好國土安全、復育重要的指標。就是要求民進黨政府要負責要讓國土安全的國土計畫能夠在明年四月如期上路。陳椒華呼籲不管中央跟地方政府都要負責責任，能夠讓維護國土安全的國土計畫能夠明年如期上路。
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