影／環團呼籲讓「國土計畫」明年4月如期上路

內政部長劉世芳、次長董建宏、國土管理署長吳欣修、國土管理署前副署長陳繼鳴、經濟部水利署副總工程司簡昭群與國土管理署主秘朱慶倫，上午出席在台北集思北科大會議中心舉行的「國土計畫政策說明會」。劉世芳致詞時表示，期待透過說明會讓不同單位互相溝通。面對環團要求全國舉行500場的說明會，廣納各方意見一事，劉世芳表示，辦500場說明會是不可能的，但會在中南部也辦理相關的政策說明會。

監督施政聯盟、守護台灣白魚永續棲地自救會、石虎保育協會、中科汙染搜查線、爭好氣聯盟與淨竹文教基金會等環團與自救會，上午前往「國土計畫政策說明研討會」外，舉辦「守護國土 撐住糧食安全 國土計畫法應準時上路 勿再延宕」記者會，表達國土計畫法不應再延宕要如期上路，守護農地政策應配套完整，同時應在中部、南部及東部召開政策說明會等訴求，要求中央和地方政府全力推動國土計畫，以此保護國土、確保糧食自給率，留給島國子民可以安居的未來。