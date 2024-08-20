日本前首相野田佳彥訪台 21日凱達格蘭論壇演講
日本前首相、眾議員野田佳彥今天率團訪台，外交部表示，野田佳彥將晉見總統賴清德，並於明天登場的凱達格蘭論壇發表演講。
外交部上午發布新聞稿指出，日本前首相暨立憲民主黨最高顧問野田佳彥眾議員率團於20日至22日訪台，團員包括眾議員手塚仁雄、伊藤俊輔及東京都議員鈴木烈共計4人。外交部誠摯歡迎野田佳彥率團來台交流。
外交部提到，野田佳彥在台期間將參加遠景基金會舉辦的第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」並發表專題演講，另將晉見總統賴清德，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人晤敘，就台日關係及區域情勢等議題交換意見。
外交部說明，野田佳彥歷任日本首相及財務大臣等要職，現任日本最大在野黨立憲民主黨最高顧問，在日本政壇備受敬重。
外交部強調，野田佳彥的來訪除再次彰顯台日緊密關係外，也有助進一步深化台日在各領域的實質交流合作及友好情誼。
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