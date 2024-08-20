日本前首相野田佳彥訪台 21日凱達格蘭論壇演講

民眾黨陷入2024總統大選政治獻金錯帳疑雲，話題燒了10天，民眾黨主席柯文哲的黨內「獨尊」地位雖然暫時未受影響，但民眾黨的支持度受到影響，不僅有「鐵柯粉」級的政治網紅要求「清君側」，一般大眾，尤其是高階白領對民眾黨的「溫度」也大幅下滑。一時之間，讓民進黨自今年5月底青鳥集會時就開始炒作的「回頭草」議題有了支撐，走出同溫層。

2024-08-20 10:50