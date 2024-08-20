快訊

PTT爆料李孟諺婚外情 台中網友稱「帳號被盜」…警查IP來自美國

中共三大軍區司令員頻繁異動 是大規模軍事行動徵兆？

許銘春宣布爭取民進黨高雄市長提名 感謝陳菊提攜

日本前首相野田佳彥訪台 21日凱達格蘭論壇演講

中央社／ 台北20日電

日本前首相、眾議員野田佳彥今天率團訪台，外交部表示，野田佳彥將晉見總統賴清德，並於明天登場的凱達格蘭論壇發表演講。

外交部上午發布新聞稿指出，日本前首相暨立憲民主黨最高顧問野田佳彥眾議員率團於20日至22日訪台，團員包括眾議員手塚仁雄、伊藤俊輔及東京都議員鈴木烈共計4人。外交部誠摯歡迎野田佳彥率團來台交流。

外交部提到，野田佳彥在台期間將參加遠景基金會舉辦的第8屆「凱達格蘭論壇：2024印太安全對話」並發表專題演講，另將晉見總統賴清德，並與台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人晤敘，就台日關係及區域情勢等議題交換意見。

外交部說明，野田佳彥歷任日本首相及財務大臣等要職，現任日本最大在野黨立憲民主黨最高顧問，在日本政壇備受敬重。

外交部強調，野田佳彥的來訪除再次彰顯台日緊密關係外，也有助進一步深化台日在各領域的實質交流合作及友好情誼。

外交部 日本 議員

延伸閱讀

李孟諺被爆外遇為綠黨內鬥？洪孟楷：應以公益為主

賴清德好感度降一成 3個月流失2百萬支持者

日本前首相野田佳彥啟程訪台3天 擬會晤賴清德

王必勝、陳宗彥、李孟諺…藍議員解析民進黨「桃色黨風」成因

相關新聞

許銘春宣布爭取民進黨高雄市長提名 感謝陳菊提攜

勞動部前部長許銘春今早在一群高雄市產工業龍頭陪同下，正式宣布投入民進黨高雄市長黨內初選，黨內共5人爭取提名。許銘春指出，...

賴清德好感度降一成 3個月流失2百萬支持者

台灣民意基金會今天公布總統滿意度最新民調，46.7%民眾贊同總統賴清德執政方式、31.5%不贊同。台灣民意基金會董事長游...

外傳暫時代理交通部長 政次陳彥伯回應了

交通前部長李孟諺昨天傳出有10年婚外情，下午旋即請辭獲准，在任92天，為74年來任期最短的交通部長。外傳將暫由交通部政務...

出席全面阻絕詐騙論壇 賴清德：打詐視同作戰

賴清德總統上午出席「2024全面阻絕詐騙論壇」，表示打詐視同作戰，不成功絕不罷休，並相信邪不勝正，「我們站在人民的一方，...

劉世芳親上火線溝通國土法！各地紛擾大 環團現場嗆聲

國土計畫法明年4月30日上路，地方政府及民代反彈不斷，內政部今天舉「國土計畫政策說明研討會」，內政部整劉世芳致詞時強調，...

綠營呼喚小草「回頭」 怎麼算都划算的政治生意

民眾黨陷入2024總統大選政治獻金錯帳疑雲，話題燒了10天，民眾黨主席柯文哲的黨內「獨尊」地位雖然暫時未受影響，但民眾黨的支持度受到影響，不僅有「鐵柯粉」級的政治網紅要求「清君側」，一般大眾，尤其是高階白領對民眾黨的「溫度」也大幅下滑。一時之間，讓民進黨自今年5月底青鳥集會時就開始炒作的「回頭草」議題有了支撐，走出同溫層。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。