劉世芳親上火線溝通國土法！各地紛擾大 環團現場嗆聲

國土計畫法明年4月30日上路，地方政府及民代反彈不斷，內政部今天舉「國土計畫政策說明研討會」，內政部整劉世芳致詞時強調，賴清德總統上周召開氣候變遷委員會，全球暖化也首重國土管理重要性，國發會、經濟部、農業部、內政部、地方政府都要面對。不過，劉世芳致詞完，環團人士起身舉牌喊聲「這樣的溝通不夠！」

多個環團在會前召開記者會，呼籲國土法準時上路、勿再延宕。由於國土法以農業權爭議最大，爭好氣聯盟發起人許心欣批評，中央政府本應向國人說清楚，但今天研討會，各部會都派高層長官出席，只有農業部只派科長說明，顯示非常不重視，「很可惡！」呼籲國土法不能只有國土署三級單位執行，「目前看起來各部會是各行其是、缺乏國家整體考量」。

劉世芳致詞時說，國土法2015年三讀通過後，立法意旨是因應氣候變遷，自然保育、人文資產、經濟發展、資源配置，都需國土整體管理機制，8月8日賴總統在氣候變遷委員會中談到，若不以更好的人為措施、資源配置，台灣將受衝擊、旱撈將更嚴重，2065年台灣將沒有冬天，水災、風災造成強降雨愈來愈嚴重。

劉世芳表示，國土法影響到的7大面向，包含水資源、維生基礎設施、農業生物多樣性、能源、海洋海岸、健康、土地利用，國發會、經濟部、農業部、內政部、地方政府都須面對。推動過程中涵蓋重要任務交付，中央地方政府歷經政黨與不同領導人，對於國土計畫是否送分區圖，有不同意見。

「我們將不同意見當成不同挑戰，第一件事情就是要做社會溝通。」劉世芳表示，目前已溝通的12個縣市已了解這是程序框架式立法，「不是實質上的家裡要變成農地、建地、魚塭變成光電場」，盼能如期如質上路，至於各界提出建議，如縮短通盤檢討時間與其他子法，內政部推鄉村計畫法、經濟部修工廠輔導法、農業部盤點合理配置，都尊重。