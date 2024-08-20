許銘春宣布爭取民進黨高雄市長提名 感謝陳菊提攜

勞動部前部長許銘春今早在一群高雄市產工業龍頭陪同下，正式宣布投入民進黨高雄市長黨內初選，黨內共5人爭取提名。許銘春指出，她帶著累計超過12年的中央及地方公共事務經驗，決定投入2026高雄市長黨內初選，帶領高雄走向下一個新的篇章。

許銘春今早拜會高雄市交通運輸總工會，並帶著全國工人總工會理事長張家銘、台灣總工會副理事長楊峯苗等人正式表態參選。

許銘春說，今天卸任勞動部長剛好滿3個月，經過3個月的沉澱與深思熟慮，決定將投入2026高雄市長黨內初選。

許銘春表示，她是台大法律系畢業，在高雄執業22年，因律師身分與陳菊市長結下緣份，加入市政團隊。自2008年起在高雄市政府擔任新聞處長、法制局長和副市長，2018年前往中央接任勞動部長，直到今年5月20日卸任。

記者會上，許銘春回顧過去民進黨在高雄執政帶來的蛻變，感謝謝長廷擘畫城市美學、陳菊完成各項重大基礎建設，以及現在陳其邁持續推動產業轉型，引進世界潮流的AI科技產業，讓高雄走向世界。

許銘春說，感謝高雄給予她養分，才能到中央服務廣大勞工朋友，現在完成使命回到高雄，此刻帶著12年的中央及地方公共事務經驗，希望有機會參選市長，繼續奉獻鄉親。

許銘春說，她的參選主軸為「高雄有春」（Ko-hiông ū-tshun），希望高雄有銘春，大家生活攏有春。