美民主黨綱首納六項保證 外交部：穩健深化台美關係

美國「民主黨全國代表大會」於美東時間8月19日通過黨綱，再度納入友台文字，重申民主黨依據《台灣關係法》及「六項保證」等政策指引，堅定承諾維持台海和平與穩定，並確保無任何一方片面改變現狀。對此，外交部表示，將在此良好基礎上，持續與美國民主、共和兩黨等各界友人密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球夥伴關係。

美國民主黨昨日在芝加哥召開全代會，通過2024年版黨綱，將持續強化聯盟，確保中國無法脅迫鄰國，首度放入對台六項保證，並重申美國的一中政策，以及堅定維護台海和平穩定的承諾，任何一方不應片面改變現狀。這不僅是民主黨黨綱再次明確表達對台灣的堅定支持，也是首次提到「堅定承諾維持台海和平與穩定」以及「六項保證」等文字，友台力道強勁。

外交部表示，民主黨睽違八年再度舉行實體的全國代表大會，我國也循例組團前往芝加哥與會。民主黨於黨綱中納入上述友我文字，除了表達對台灣的堅定支持，也彰顯對台海和平穩定的高度重視。事實上，維持台海和平穩定不僅獲得美國支持，近年已漸成為國際共識。

外交部強調，我國與美國各界均維持長期友好關係，未來將在此良好基礎上，持續與美國民主、共和兩黨等各界友人密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球夥伴關係。