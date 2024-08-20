美民主黨綱重納一中政策 賴士葆：某種程度反對台獨
美國民主黨大會19日時，恢復了黨綱原被刪除的「一中政策」，強調兩岸、台海不會片面改變現狀。國民黨立委賴士葆今（20）日表示，中美要能對話，中間有個台灣問題，把一中政策納入，可以解讀成某種程度是「反對改變現狀的台獨」。
根據民主黨最新黨綱，恢復4年前被刪除的一中政策，在提到對台政策時，詳述基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策內涵，表示民主黨政府會「持續確保兩岸任一方不會片面改變現狀」；黨綱稱中國大陸是美國最重大的戰略競爭對手，美國將結合歐洲等盟友，延續對中激烈競爭
賴士葆說，美國民主黨當然也希望能跟中國大陸對話，但以美國整體情況來說，整個美國社會已經被帶起來反中，可是情況就類似美國與當時的蘇聯一樣，雖然是敵對陣營，仍然要對話。
賴士葆指出，中美之間要能持續對話，中間有台灣問題，一中政策要放進來，也可以解讀成某種程度是「反對改變現狀的台獨」，畢竟台獨是改變現狀，美方希望維持現狀。
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