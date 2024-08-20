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美國民主黨全代會提維持台海和平 外交部：友台力道強勁

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國民主黨全國代表大會19日於芝加哥聯合中心登場。路透
美國民主黨全國代表大會19日於芝加哥聯合中心登場。路透

民主黨全國代表大會19日通過賀錦麗版黨綱，恢復四年前黨綱刪除的「『一個中國』政策」，重提對台政策時，詳述基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策內涵，並表示民主黨政府會「持續確保兩岸任一方不會片面改變現狀」。對此，外交部表示，這是首度提到堅持承諾維持台海和平穩定，及六項保證等文字，可見友台力道強勁。

外交部指出，美國「民主黨全國代表大會」於美東時間19日通過黨綱，再度納入友台文字，重申民主黨依據「台灣關係法」及「六項保證」等政策指引，堅定承諾維持台海和平與穩定，並確保無任何一方片面改變現狀。

外交部表示，這不僅是民主黨黨綱再次明確表達對台灣的堅定支持，也是首次提到「堅定承諾維持台海和平與穩定」以及「六項保證」等文字，友台力道強勁，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部說，民主黨睽違8年再度舉行實體的全國代表大會，我國也循例組團前往芝加哥與會。民主黨於黨綱中納入上述友我文字，除了表達對台灣的堅定支持，也彰顯對台海和平穩定的高度重視。事實上，維持台海和平穩定不僅獲得美國支持，近年已漸成為國際共識。我國與美國各界均維持長期友好關係，外交部未來將在此良好基礎上，持續與美國民主、共和兩黨等各界友人密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球夥伴關係。

台海 外交部 民主黨

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