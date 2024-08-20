美民主黨綱首納6項保證 外交部：台海和平國際共識

美國民主黨於美東時間19日通過2024年版黨綱，首納對台6項保證。外交部今（20）日表示感謝並指出，這彰顯對台海和平的重視，不僅是美國，近年已漸成為國際共識。

美國民主黨19日在芝加哥召開全代會，通過2024年版黨綱，將持續強化聯盟，確保中國無法脅迫鄰國，首度放入對台6項保證，並重申美國的一中政策，以及堅定維護台海和平穩定的承諾，任何一方不應片面改變現狀。

美國已故前總統雷根（Ronald Reagan）在1982年向台灣提出的6項保證，承諾內容包括：美國不會設定停止對台軍售日期；不會在軍售前和中國諮商；不會在台北與北京間斡旋；未同意修訂台灣關係法；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中國談判。

外交部透過新聞稿指出，這不僅是民主黨黨綱再次明確表達對台灣的堅定支持，也是首次提到「堅定承諾維持台海和平與穩定」以及「6項保證」等文字，友台力道強勁，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，民主黨睽違8年再度舉行實體的全國代表大會，台灣循例組團前往芝加哥與會。民主黨於黨綱中納入上述友台文字，除了表達對台灣的堅定支持，也彰顯對台海和平穩定的高度重視。

外交部強調，事實上，維持台海和平穩定不僅獲得美國支持，近年已漸成為國際共識。

外交部並指出，台灣與美國各界均維持長期友好關係，外交部未來將在此良好基礎上，持續與美國民主、共和兩黨等各界友人密切合作，穩健深化奠基於共享價值的台美全球夥伴關係。