外傳暫時代理交通部長 政次陳彥伯回應了

交通前部長李孟諺昨（19）日傳出有10年婚外情，下午旋即請辭獲准，在任92天，為74年來任期最短的交通部長。外傳將暫由交通部政務次長陳彥伯擔任代理部長，對此，陳彥伯今表示，目前仍是要做好每一項工作，尚未接獲長官有新的工作指派。

李孟諺昨被PTT一文爆料身陷桃色風波，不到一天即請辭獲准，引發譁然。他昨下午也透過交通部發表聲明表示，對個人過去行為造成太太與家人莫大困擾、導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並主動向賴清德總統、行政院長卓榮泰請辭。

外傳政院擬由陳彥伯代理交通部長；接任人選政壇則點名包括曾任台南市交通局長的交通部前次長張政源、曾任中華郵政董事長的成大交管系教授魏健宏、民進黨前立委鄭運鵬、台灣世曦工程顧問董事長及前民進黨不分區立委施義芳施義芳和民進黨秘書長林右昌。

而外界也有聲音盼交通部前部長王國材回鍋，但王將於明天接任中華郵政公司董事長，恐已無法再救火。

對於暫代部長一職傳聞，陳彥伯今表示，目前仍是要做好每一項工作，尚未接獲長官有新的工作指派；又交通工作有其延續性，所以當務之急就是讓交通部政務及工作繼續推動。