【專家之眼】怎的？「班班喝鮮乳」變「班班喝保久乳」

相信許多國人幾天前都熬夜觀看，拿下史上首面奧運拳擊金牌「台灣女兒」林郁婷的奧運金牌戰，除了她優異的拳擊技巧與豐富的經驗外，依據媒體分析，比波蘭強敵塞琳梅塔（Julia Szeremeta）高了10公分，擁有身高與臂展優勢，也讓她在比賽占了一些便宜。

總統府16日舉辦奧運英雄派對，林郁婷受訪時表示：「非常謝謝曾自強教練，當初成績沒有很好的時候，沒有放棄我，早期訓練環境比較刻苦，教練看我矮小還自掏腰包讓她喝牛奶，我也不負眾望長到現在比他還高。」原來學生時代教練為她準備的牛奶，讓她身高大幅成長。

其經驗正與日本統計相當接近，筆者之前的專欄文章就提過，日本在學校午餐提供的「每日一牛奶」政策，讓討厭喝牛奶的發育中孩童也得以獲得穩定鈣質補給。其效果相當顯著，1950年和1994年相比，日本17歲青少年的平均身高大幅增加，男生從161.8公分生長到了170.9公分；女生則從152.7公分生長到158.1公分。

7月農業部與教育部合作推出「班班喝鮮乳」計畫，該計畫編列了44億元，計畫於4年內為全國國小學生及附設幼兒園幼兒提供國產鮮乳，每瓶鮮乳補助14元，從今年9月起，全國133.5萬名國小學童每週將獲得2次免費國產鮮乳。

教育部七月中在宜蘭縣召開113年度全國教育局處長會議，會後記者會上被問及牛乳議題，教育部次長張廖萬堅還信誓旦旦的表示，每周提供2次鮮奶，預計的供應次數會在年底以前達成，「一定不會打折。」

不料近期卻政策大逆轉，媒體指出，農業部提出的新規劃與7月有極大的改變，計畫的預算由原本的每年11億元，大砍剩7億餘元。提供的乳品，也由以鮮乳為主，變更為保久乳為大宗，占比超過75%，預算5.3億元；鮮乳僅為1.7億元；無乳糖鮮乳和國產含鈣豆漿分別為1400萬和1200萬。「班班喝鮮乳」計畫，儼然淪為「班班喝保久乳」。

從學童健康的角度觀之，新鮮度最高且營養成分最完整的鮮乳，當然是最優先的選擇，也是唯一的選擇。為何會突然改為超高溫殺菌的保久乳，其經過超高溫處理後，乳品中的優質成份將大受影響，不利人體吸收，並非是一項好的決定。若是基於成本考量，就該直接採購奶粉或鈣片，同樣也能增加學童的鈣質吸收，價格還可打到骨折。

倘是顧慮偏鄉冷藏配送問題，難道台灣四分之三的學校都位處偏鄉嗎？為何超過75%地區都要使用保久乳？很難不讓人懷疑政策轉變，沒有圖利保久乳業者之嫌。況且筆者前文也提及，不少偏鄉亦開設有冷鏈的超商或超市，學生可在這些商店領取。

此外，此作法也帶有歧視偏鄉的意涵，蓋多數偏鄉學童營養遠不如都會區的學童，政府本應優先照顧偏鄉學童，政府卻本末倒置，反而提供他們較低級的乳品，擴大健康落差。

若不是當年林郁婷教練自費提供牛乳，或許我國就少了一面奧運金牌。現在好不容易在多方努力下，政府同意「班班喝鮮乳」計畫，有機會全面提升學童健康，卻可能因業者的遊說而政策大轉向。

敬告賴總統，應清查政策轉向背後的原因；亦應將「班班喝鮮乳」計畫，擴大為日本施行多年的「天天喝鮮乳」。屆時不僅可能會產生多面的奧運金牌得主，還有機會孕育出更多的諾貝爾獎得主等優秀人才。