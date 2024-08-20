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經濟、衛福及農業部3次長訪秘魯出席APEC會議

中央社／ 聖保羅19日專電
經濟部次長陳正祺出席APEC第14屆能源部長會議，分享我國公正能源轉型實例並深化區域氫能對話。圖／經濟部提供
經濟部次長陳正祺出席APEC第14屆能源部長會議，分享我國公正能源轉型實例並深化區域氫能對話。圖／經濟部提供

經濟部政務次長陳正祺、衛生福利部政務次長林靜儀及農業部政務次長胡忠一8月13日至19日分別率團前往秘魯出席今年APEC會議，獲秘魯媒體關注並大幅報導3人與會情形。

陳正祺15日在秘魯首都利馬市（Lima）揭幕的亞太經濟合作會議（APEC）第14屆能源部長會議分享台灣朝潔淨、永續、公正、韌性和具包容性能源轉型發展的成果，以及台灣對「能源取得對促進永續成長重要性」議題的重視。

林靜儀18日在利馬舉辦的APEC第14屆衛生與經濟高階會議有關女性健康、氣候變遷、基層醫療等議題發表演說，向與會經濟體分享台灣施政經驗。

高階會議通過部長聯合聲明「健康包容性：不遺落任何人的賦權與成長」，宣示在性別與健康、心理健康、氣候變遷衝擊、疫苗接種等議題，擴大APEC區域合作與努力，以達成相關全球目標與願景。

另糧食安全部長會議在秘魯北部第一大城特魯希略（Trujillo）市召開2天並於18日閉幕，胡忠一與各經濟體部長及代表分享台灣推動降低糧食損失與浪費相關政策，以及在APEC擔任「降低糧食損失與浪費」議題引領經濟體（lead economy）的工作成果與未來展望，展現台灣深化與APEC經濟體實質合作的積極態度。

APEC會議今年由秘魯主辦，全年規劃召開多場「資深官員會議」及經貿、衛生、農業、財政、觀光、中小企業等領域相關會議；今年APEC經濟領袖週活動訂於11月10日至16日在利馬舉行。

APEC 秘魯

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