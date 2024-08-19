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行政院：114年度編列194億元撥補公教退撫基金

中央社／ 台北19日電
114年度中央政府總預算案籌編完成，預計22日送行政院院會。政院官員今天表示，114年度編列新台幣194億元撥補退撫基金，連同113年度撥補數共計294億元。記者蘇健忠／攝影
114年度中央政府總預算案籌編完成，預計22日送行政院院會。政院官員今天表示，114年度編列新台幣194億元撥補退撫基金，連同113年度撥補數共計294億元。記者蘇健忠／攝影

114年度中央政府總預算案籌編完成，預計22日送行政院院會。政院官員今天表示，114年度編列新台幣194億元撥補退撫基金，連同113年度撥補數共計294億元。

外界關切公教退撫基金撥補，質疑政府漠視公教權益。

行政院本週四（22日）將處理明年度中央政府總預算，政院官員今天表示，依公務人員退休資遣撫卹法規定，自民國112年7月1日退撫新制實施日起，由政府依精算結果，分年編列預算撥補退撫新制造成公教人員退撫基金提早用罄的財務缺口後，再接續分年編列預算撥補現行基金。

政院官員說，對於新制造成缺口部分，經參考第8次精算報告、銓敘部及教育部按20年估算的撥補數，114年編列194億元（公120億元、教74億元）撥補退撫基金，連同113年度撥補數共計294億元（公170億元、教124億元）。

至於原退撫基金缺口部分，政院官員表示，依法於退撫基金新制造成缺口撥補完畢後，接續撥補。

行政院 財務

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