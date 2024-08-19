APEC糧食安全部長會議 台灣分享推食農教育經驗

2024年亞太經濟合作會議（APEC）糧食安全部長會議在秘魯召開，聚焦預防與降低糧食損失及浪費，農業部次長胡忠一率團與會分享推動食農教育，落實珍惜食物，降低糧食損失經驗。

農業部國際事務司今天發布新聞稿表示，胡忠一17日到18日率團出席在秘魯特魯希略召開的APEC糧食安全部長會議，分享台灣2022年公布實施「食農教育法」，推動食農教育，增強國民健康，並關注農漁村、農業及農村永續發展。

胡忠一說，食農教育法重要方針就是珍惜食物減少浪費，並經實踐消費在地農產品、減少食物浪費、食材減量及減少剩食，確保糧食安全及政府支持微中小企業發展相關措施。

農業部表示，台灣作為「降低糧食損失與浪費」議題引領經濟體，2023年辦理「強化APEC糧食體系、數位化與創新科技以降低糧食損失與浪費研討會」，2024年規劃「透過創新包裝降低糧食損失與浪費以及APEC地區糧食損失和浪費進展回顧」計畫，2025年將檢視APEC推動降低糧食損失與浪費相關成果，做出具體貢獻。

此外，會議也在「預防與降低APEC區域糧食損失與浪費原則」達成共識；農業部說，包含呼籲透過「強化體制架構」、「促進公私夥伴與其他利害關係人合作」、「促進研究、創新、科技與數位」、「推動能力建構、認知及教育」、「改善資料蒐集及知識管理」、「創造適合投資基礎建設之環境」與「促進食物回收與捐贈」原則，以達成降低糧損目標。