台南議員曝「下屆市長」民調！民進黨是她領先 綠營反應曝光

離下屆市長選舉還有2年，表態參選的綠營立委陳亭妃、林俊憲陣營基層提前開打迄今炒熱選情，還有在藍營立委謝龍介也磨刀霍霍，國民黨市議員蔡育輝今公布民調指出，陳、林若均以謝為假想敵支持度均勝出，陳亭妃勝林俊憲達5％，蔡強調，將提供藍營選戰參考。

蔡育輝進一步指出，該民調委託成功大學調查統計研究室進行市話民調，電訪時間為8月9日至8月10日，有效樣本數為1085位，結果顯示，若藍綠對決，陳亭妃以46.87%支持率領先謝龍介20.38%；林俊憲則以41.46%支持率勝過謝龍介23.37%。

民調資料也顯示，黨內互比方面，陳亭妃在泛藍票源遠勝林俊憲達30％，泛綠票源打平，中間選民也贏10％。依年齡層來看，2人在29歲以下選民是平分秋色，陳亭妃在30歲至49歲區塊小勝10％左右，50至59歲大贏近20％，60歲以上微領先8％。

此外，陳亭妃還拿下30%婦女票，林俊憲為12.8%。

對於該份民調結果，謝龍介回應說，距離下屆大選還有2年4個月，民調意義不大，可以作為客觀參考。自己身為立委此時此刻應提出福國利民法案，打擊弊案、挑戰官商勾結，符合人民最高的期待。

陳亭妃則指出，每份民調都是參考，尤其這次成大所作的數據，可以作為未來努力方向，也希望每一場選戰都是君子之爭。

林俊憲陣營則回應說，蔡育輝曾公開說過，在民進黨市長提名黨內初選，他要支持陳亭妃，提出來的民調也不知道是真假，還是所謂的助選式民調？民進黨市議員周嘉韋更指出，民進黨市長初選自有制度，他黨議員介入意圖明顯，也提醒黨中央要思考排藍民調必要性。