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回響／藍委批房租補貼：政府炒短線

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷／台北報導

本報昨天報導，擴大租金補貼政策上路後，屢傳房東藉機漲房租，變「愈補愈貴的居住正義」。國民黨立委李彥秀批評，政府缺乏長期房屋政策，只想炒短線。但內政部表示，據調查統計資料分析，租金補貼沒有造成租金普遍上漲現象，這項政策確實存在巨大需求，且租金上漲戶數比率相當有限。

李彥秀指出，民進黨執政八年，天天把居住正義掛在嘴上，發錢補貼是最廉價、也是最投機的公共政策，看似用錢解決一切問題，不但形成長期財政負擔，更有可能讓問題加劇惡化。

李彥秀指出，房價與房租不斷創下歷史新高，去年推出的「新青安貸款」不但助長房價推升，亂象叢生，更衍生五年後房市的高度風險；民進黨政府缺乏長期房價與房屋政策，只想選票，只炒短線，只會發錢，才是房價與房租居高不下的主因。

內政部指出，自二○二二年起開辦三百億元中央擴大租金補貼專案，截至今年七月，已申請受理案件數逾八十萬戶，核定件數成長至逾六十萬餘戶，顯示這項政策確實存在巨大需求，並能有效協助租屋族群，尤其是幫助租屋者中占六成以上的青年人減輕居住負擔。

內政部指出，如果以中央擴大租金補貼專案二○二二年至二○二三年資料比較，續約戶數租金持平者約占九成三、租金上漲者僅占約百分之六、租金下降者占百分之一，租金上漲戶數比率相當有限。

內政部表示，根據去年至今年度租金補貼滿意度調查，民眾對租金補貼政策的滿意度高達七成，其中多數屬於青年族群。

內政部 李彥秀 租金補貼

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