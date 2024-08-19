美眾議院新冠疫情特別小組主席率團訪台 擬見賴總統

美國聯邦眾議院「監督暨問責」委員會「新冠疫情」特別小組主席溫斯卓普（Brad Wenstrup）今率團訪問台灣。外交部指出，訪團在台期間將晉見賴清德總統和副總統蕭美琴。

外交部指出，美國聯邦眾議院「監督暨問責」委員會「新冠疫情」特別小組主席溫斯卓普率該小組專業幕僚於8月19日至21日訪問台灣。外交部表示，誠摯歡迎訪團一行來訪，以具體行動彰顯美國國會對台灣的堅定支持。

外交部說，訪團在台期間將晉見賴清德總統，和蕭美琴，拜會相關部會並接受外交部款宴，盼深入瞭解我國疫情應變機制、公衛基礎設施及未來防疫計畫，並就台海安全情勢及助我參與「世界衛生組織」（WHO）等議題與我方交換意見。

外交部表示，溫斯卓普是台灣的堅定友人，曾多次連署支持我國參與「世界衛生大會」（WHA）的聯名函，2021年也曾籲請拜登政府將我國納入首波疫苗捐贈名單。溫斯卓普多次以實際行動展現對台灣的支持，有助台美持續深化「堅若磐石」的全方位合作夥伴關係。未來外交部也將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，致力貢獻國際社會，並深化台美緊密夥伴關係、推動共同利益。