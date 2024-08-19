白營假帳案外案！徐瑞希談不肖移工仲介…砲轟黃珊珊

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴延燒，黨內不少人將矛頭對準時任競選總幹事黃珊珊，民眾黨不分區立委被提名人徐瑞希今天說，黃珊珊的律師事務所代理力通集團，該公司是台灣最大的移工仲介，在多國開設貸款公司讓移工借貸，過去更曾經被指控人口販運，請問黃珊珊的核心價值為何。記者稍早致電黃珊珊，尚未能取得本人回應。

徐瑞希晚間在臉書發文指出，根據媒體調查報導，有不肖的台灣移工仲介公司，分別在菲律賓、泰國、印尼等移工來源國設立貸款公司，高利貸款給要來台灣工作的移工，透過其台灣的仲介母公司，或者在台灣設財務索債集團，透過一條龍的剝削掌控移工，利息含手續費高達80％至120％，避開台灣規定的20％重利罪。

徐瑞希還說，台灣公司「力通人力仲介」的老闆蔣明德，在菲律賓成立E-Cash貸款公司，找來當地人作為名義上的負責人，專門提供來台移工借貸，而力通會計又同時管理三家公司的資金調度，曾經被控人口販運，最後被高等法院判決無罪。

徐瑞希表示，2010年初期，台灣曾經有6件由各地檢察官以「重利罪」、「人口販運」起訴財務公司的案件，最終都被判無罪，檢察官也不再立案調查受債務剝削的移工，上述就是國際勞工組織（ILO）稱之為「債務綑綁」（Debt bondage）的典型手法，而這也是造成外籍移工「強迫勞動」的主因、人口販運的類型，更是國際所譴責的人權議題。