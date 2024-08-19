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蕭美琴見美跨黨派訪團 感謝全美議會交流理事會挺台
副總統蕭美琴今天接見2024年「全美議會交流理事會（ALEC）」跨黨派訪台團，感謝ALEC提出許多支持台灣的倡議與相關決議，長期以來為彼此共享的自由民主價值、台海與全球的和平穩定，以及維護以規則為基礎的國際秩序發聲。
總統府晚間發布新聞稿，蕭副總統致詞時首先歡迎ALEC訪團成員來到台灣。
副總統表示，過去她擔任駐美代表期間，有機會參加ALEC舉辦的相關活動，這是讓她更瞭解美國的一個重要途徑。雖然華盛頓及其周邊對外交政策非常重要，但仍須走出去，與美國人民深入交流，才能真正感受美國的多元觀點，因此她非常感謝ALEC提供許多這樣的機會。
蕭副總統指出，雙邊地方民意代表之間的互動，也是台灣與美國人民交流重要的一環。
副總統提到，她很榮幸於2020年，代表前總統蔡英文接受ALEC頒贈的「國際領袖先鋒獎」（International Pioneer Award for Leadership）獎項。台灣堅信女性同樣能表現堅強與果斷，她也要再次感謝ALEC長期以來為彼此共享的自由民主價值、台海與全球的和平穩定，以及維護以規則為基礎的國際秩序發聲。
訪賓包括西維吉尼亞州參議員盧珂（PatriciaRucker）、阿拉巴馬州參議員奧爾（Arthur Orr，另譯：歐爾）等人，由外交部次長陳立國率領，赴總統府拜會蕭副總統。
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