高虹安上訴、柯文哲爛帳…綠譏藍白合「根本鬧劇加災難」

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理。高虹安今天透過親近人士，在近期成立媒體群組發出聲明：「今天是提出聲明上訴狀的最後一天，高虹安已委由律師向法院提出聲明上訴狀」。對此，民進黨新竹市黨部批評，高虹安涉貪遭判刑，如今民眾黨、柯文哲又全黨陷入爛帳疑雲，證實「藍白合」根本就是場鬧劇和災難。

高虹安任職立法委員期間，涉嫌浮報公費助理加班費、酬金等，被依違反貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」，以及刑法「使公務人員登載不實」2罪，一審判刑7年4月，褫奪公權4年。

檢察官起訴時，認定高虹安等人涉詐領的金額為46萬餘元，但法官認定的金額共12萬3128元，其中高虹安涉及的不法所得，未扣案金額共11萬6514元將全數沒收。

高虹安在一審宣判後幾乎人間蒸發，不但未出現在任何公開場合或活動，臉書、IG幾乎停止更新，市長室幕僚也未了解高虹安私人行程。據了解，高虹安新竹市的租屋處仍繼續承租，應未離開新竹市。

對此，民進黨新竹市黨部援引判決書內容，痛批高虹安就是司法認定「敗壞官箴」的代表，更是剝削助理的「慣老闆」，並指高虹安已窮途末路，對於她提上訴絲毫不意外，完全符合她「千錯萬錯，都是別人的錯」的個性。

民進黨新竹市黨部強調，高虹安涉貪遭判刑，如今民眾黨、柯文哲又全黨陷入爛帳疑雲，當初力挺高虹安、背棄國民黨新竹市長候選人林耕仁的人，至今更全部噤聲，證實「藍白合」根本就是場鬧劇和災難，徹底耽誤新竹市的市政建設和市民福祉。