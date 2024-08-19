快訊

去年平均所得70.9萬 未滿30歲青年月收入曝「同創歷史新高」

誰爆料李孟諺婚外情？PTT帳號本尊哀號「被盜用」 上次發文已是8年前

停職後神隱…高虹安一審重判7年4月 律師壓線最後一天提上訴

高虹安上訴、柯文哲爛帳…綠譏藍白合「根本鬧劇加災難」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市黨部批評，「藍白合」根本就是場鬧劇和災難。圖為民眾黨主席柯文哲（中）與新竹市長高虹安（右）。本報資料照片
民進黨新竹市黨部批評，「藍白合」根本就是場鬧劇和災難。圖為民眾黨主席柯文哲（中）與新竹市長高虹安（右）。本報資料照片

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理。高虹安今天透過親近人士，在近期成立媒體群組發出聲明：「今天是提出聲明上訴狀的最後一天，高虹安已委由律師向法院提出聲明上訴狀」。對此，民進黨新竹市黨部批評，高虹安涉貪遭判刑，如今民眾黨、柯文哲又全黨陷入爛帳疑雲，證實「藍白合」根本就是場鬧劇和災難。

高虹安任職立法委員期間，涉嫌浮報公費助理加班費、酬金等，被依違反貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」，以及刑法「使公務人員登載不實」2罪，一審判刑7年4月，褫奪公權4年。

檢察官起訴時，認定高虹安等人涉詐領的金額為46萬餘元，但法官認定的金額共12萬3128元，其中高虹安涉及的不法所得，未扣案金額共11萬6514元將全數沒收。

高虹安在一審宣判後幾乎人間蒸發，不但未出現在任何公開場合或活動，臉書、IG幾乎停止更新，市長室幕僚也未了解高虹安私人行程。據了解，高虹安新竹市的租屋處仍繼續承租，應未離開新竹市。

對此，民進黨新竹市黨部援引判決書內容，痛批高虹安就是司法認定「敗壞官箴」的代表，更是剝削助理的「慣老闆」，並指高虹安已窮途末路，對於她提上訴絲毫不意外，完全符合她「千錯萬錯，都是別人的錯」的個性。

民進黨新竹市黨部強調，高虹安涉貪遭判刑，如今民眾黨、柯文哲又全黨陷入爛帳疑雲，當初力挺高虹安、背棄國民黨新竹市長候選人林耕仁的人，至今更全部噤聲，證實「藍白合」根本就是場鬧劇和災難，徹底耽誤新竹市的市政建設和市民福祉。

藍白合 高虹安

延伸閱讀

停職後神隱…高虹安一審重判 律師壓線最後一天提上訴

縣市長一審判刑停職均不給薪！你以為只有高虹安被影響？

罷免高虹安書店連署站取消 新竹台派大辦桌請吃冰聲援

青鳥氣炸 城隍廟旁掛布條控高虹安「市政擺爛」卻被拆

相關新聞

一本爛帳風暴未止…民眾黨高雄青年營 請「海角7億」主角開講

民眾黨高雄市黨部舉辦暑期青年營，前總統陳水扁受邀擔任神秘嘉賓，黨主席柯文哲也出席活動，不過柯未回應現場媒體詢問，快速步入...

林郁婷遭川普質疑變性人 翁曉玲呼籲政府：拿出釋憲速度提告

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前在造勢活動時，暗指「台灣拳后」林郁婷是變性人，更指「要將男性趕出女性運動」。國民黨立...

聯合報居住正義專題獲回響！內政部曝光租金補貼政策

擴大租金補貼政策上路後，屢傳房東藉機漲租。本報報導，地方政府與民團憂心租金補貼推升房租行情，變「愈補愈貴的居住正義」。內...

重出江湖接任華膳董事長 張花冠：將著墨於多元發展

前嘉義縣長張花冠2018年卸任後，先後傳出可能任職台北101、台肥、中鋼等國營事業董事長，近日傳出她被賴清德總統延攬接任...

高虹安上訴、柯文哲爛帳…綠譏藍白合「根本鬧劇加災難」

新竹市長高虹安因助理費涉貪一審被判7年4月停職中，由副市長邱臣遠代理。高虹安今天透過親近人士，在近期成立媒體群組發出聲明...

為何不彈劾陳宗彥？藍質疑「雙標東廠」…監院有話要說

立委指監察院對藍綠雙標，未彈劾前行政院發言人陳宗彥。監察院今天說，監委依憲法獨立行使彈劾權，只問事實證據是否完足，無關顏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。