柯文哲「1缺1小」兩狀況…謝立功老早就預言他今日下場

「我不是柯黑，別人倒說我是先知！」前民眾黨秘書長謝立功近日接受本報專訪時表示，他能理解為何民眾黨主席柯文哲的前幕僚都對他怨氣滿滿成為柯黑，因為柯做事缺少溫度。他強調，柯的決策圈很小、且同質性太高，很容易出事。

問：你身為前秘書長，認為民眾黨身陷政治獻金的爭議，有何感想？小草們有沒有因此離開？

小草被當提款機

謝立功：民眾黨遭遇危機，其實藍綠也跟著看好戲！目前有關民眾黨的民調幾乎都下降，可見確實有不少小草離開。我在LINE群組看到各種諷刺柯文哲的梗圖，例如「在小草眼中，阿北（柯文哲）就像是耶穌，但在阿北眼中，小草們都是ATM」等，若柯文哲沒有破釜沉舟的改革決心，恐難挽回支持者。

民眾黨面對支持者（小草）的信任危機，未來各界會用更嚴格的標準檢視民眾黨。其實早在1月選舉完後，我就有呼籲民眾黨要成立黨務改革委員會，柯文哲近日也有打算改革，希望是因為看到我的呼籲。

仍有被羈押可能

問：民眾黨立委黃國昌的角色如今是不是很尷尬？不曉得該說什麼？

謝立功：黃國昌以前的態度是不管黨務，但如今黃「剛好」出國，可能是要避風頭。其實以目前柯文哲面對的危機來看，他還是存在被羈押的可能性，若如此民眾黨可能會走上集體領導的路線，因為無論是黃國昌、蔡壁如與黃珊珊等人，沒有人能像柯文哲一樣完全服眾。

即使柯文哲透過一直上訴拖延，但他過去的人設已經被打壞，這對民眾黨來說是不小的傷害。

問：許多柯文哲前幕僚離開他後，都會變成「柯黑」？你覺得是這些幕僚的問題？還是柯文哲的問題比較多？

謝立功：我先聲明我不是柯黑，我希望能就事論事討論民眾黨的狀況，很多人都說我是「先知」，但很多爭議或過錯點，其實很多媒體人、前幕僚都有向柯點出來。

缺少溫度顧人怨

柯文哲沒有溫度，離開的人當然怨氣多。以本次政治獻金錯報的尼奧、時樂等公司為例，公司老闆戴利玲其實是黃珊珊的朋友，如果能及時跟對方反應，或是有多一點事前溝通，很高的可能就不會把這些事情抖出來。但若事後對合作對象不理不睬，或是還有說很難聽的話，合作廠商、前幕僚難免心裡不是滋味。

柯文哲是透過空軍起家，因此常會忽略陸軍的組織與人情，可能會認為陸軍很難快速產生效果，「但若作人少了溫度，其實很難成大事。」

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