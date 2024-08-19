被綠營質疑空降高雄 柯志恩回嗆：潘孟安來選算不算？

下屆高雄市長選舉，綠營多人表態，民進黨高市黨部主委黃文益分析，柯志恩對高雄市民仍算空降角色，跟地方互動不多。柯志恩回擊，她按照自己的節奏不斷勤跑基層，傾聽大家聲音，不容許「黃議員」在旁邊說嘴，「若潘孟安來選，要去問黃文益，算不算空降？」

民進黨高市黨部舉辦「TEAM 高雄青年營」，主委黃文益私下受訪提及，柯志恩不是從高雄基層做起，也沒有服務經驗，雖然過去曾與陳其邁選舉交手，選得不錯，但整體來看，對高雄市民而言，她仍是空降，且與地方互動不多，不過事情是一體兩面，好處是大家不熟悉她，容易被包裝，但壞處是她對高雄貢獻度低。

柯志恩回應，根據黃文益議員所提到的跟地方互動不足，她覺得這是由選民跟地方做決定，不是由黃文益定義，「我就是照著自己的節奏不斷地勤跑各地，傾聽大家聲音，這是我的節奏，不容黃議員在旁邊說嘴」。

針對黃文益的「空降」說法，柯也說，她不曉得黃文益的空降說是什麼意思，上次選完後她就常住高雄，除台北會議之外，她在高雄跟很多人建立不同關係，不管是不接地氣或空降，黃文益自己說了算，但是我們有我們自己的節奏。

秘書長潘孟安也是被傳可能參與民進黨黨內初選的人選之一，媒體詢問柯志恩看法。柯志恩說，那如果是潘孟安的話，要去問黃文益，這算不算空降？民進黨每個對手都是實力非常堅強，不管人脈錢脈各方面都有足夠資源，對國民黨來說，絕對是一個非常艱苦的選區。

另柯文哲主席最近勤跑基層一事，柯志恩認為，她不曉得勤跑基層的定義在哪裡？對她來說，柯主席現在應該先解決有關於帳目的問題，還有民眾黨目前所面臨的種種家務事，柯能夠勤跑基層、跟地方建立關係，「只要對高雄好，我們都是樂觀其成」。