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蕭美琴接見「金舶獎」企業 「盼MIT品牌國際信賴」

中央社／ 台北19日電
副總統蕭美琴昨天到高雄參加國際同濟會台灣總會第50屆全國年會活動。記者劉學聖／攝影
副總統蕭美琴昨天到高雄參加國際同濟會台灣總會第50屆全國年會活動。記者劉學聖／攝影

副總統蕭美琴今天接見「第6屆品牌金舶獎」得獎企業，她期勉得獎企業持續扮演台灣產業進步的領頭羊，希望大家共同努力，讓MIT成為值得被信賴的國際品牌，也讓台灣品牌有一個更好的起跑點，與國際接軌。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統致詞表示，非常高興在總統府接待中華民國全國商業總會「第6屆品牌金舶獎得獎企業」，商總在台灣長期擔任產官學之間的橋梁及平台，對政策及台灣整體經濟和國家發展都扮演非常關鍵的角色。

蕭副總統指出，商總從2019年開始舉辦「品牌金舶獎」，評選在台灣各產業中具國際競爭力或代表性，能作為業界標竿的企業，並協助得獎企業強化行銷、拓展國際市場，她也期勉所有獲獎企業持續扮演台灣產業進步的領頭羊。

副總統提到，台灣面臨許多國內外的挑戰，外部包括歐洲、中東的衝突、全球性通膨等；內部則有勞動力及人口結構的改變、AI（人工智慧）帶來的機會與挑戰，以及淨零轉型等需要產業共同承擔的世界性責任。

蕭副總統表示，除了透過商總的「品牌金舶獎」，政府也希望能讓MIT（台灣製造）成為值得被信賴的國際品牌，大家只要看到是來自台灣的品牌，就能增加品牌的附加價值，贏得更多國際商業合作機會，期盼讓台灣品牌有一個更好的起跑點，與國際接軌，這也是大家共同努力的目標與方向。

副總統再次恭喜所有得獎企業，大家都是台灣之光，為商業發展帶來新的創意及產品，提升生活上的幸福感及便利感，期許大家持續朝此目標共同努力、向前邁進。

品牌 商總 總統府

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