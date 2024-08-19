規律的人怎爆桃花？老同事談李孟諺：老婆常回台南娘家…

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聯合報／ 記者萬于甄林伯驊／台南即時報導
交通部長李孟諺上任不到半年被爆出婚外情10年，今隨即請辭，震驚地方。圖／翻攝至南市府官網
交通部長李孟諺上任不到半年被爆出婚外情10年，今隨即請辭，震驚地方。圖／翻攝至南市府官網

交通部長李孟諺上任不到半年被爆出婚外情10年，今隨即請辭。58歲的李孟諺基層公務員出身，賴清德當選台南市長後進市府服務，賴兩任市長內極力拔擢，他從水利局長升到秘書長、代理南市長，他曾提出曾文與南化水庫聯通管前瞻基礎建設計畫，為水情調配奠下基礎；市府內都認為他工作認真，難相信會外遇。

出身彰化縣花壇鄉的李孟諺，曾效力於蘇貞昌、郝龍斌、賴清德等南北首長，以自身的水利專長及為人誠懇、親和的態度，獲得重用，擁有台北縣政府水利局代理局長、台北縣政府秘書、公共工程委員會工管處副處長等資歷，13年前由蘇貞昌推薦給賴清德後，到台南發展從政之路，擔任台南市政府水利局長、台南市政府秘書長等，是賴清德相當倚重的幕僚，因此當賴北上後，也被提拔為台南市代理市長，官運算是相當順利。

據了解，李孟諺在擔任台南市水利局長期間，曾因健康問題，做過胃繞道手術瘦身成功，不僅形象煥然一新，更重拾健康。

地方政壇上對李孟諺的表現與政績多是正面評價，台南早年因飽受淹水之苦，在其帶領的團隊下，治水成績逐步看見成果，也曾協助解決台積電在台南設廠的水、電問題，且李孟諺個性內斂沈穩、為人謙遜、擅溝通，因此，台南藍綠民代對其評價都相當不錯。

台南市政府1名資深簡任官看到爆料照片，說沒看過該名女生，直言李孟諺生活嚴謹，在台南服務期間下班就回宿舍，加上他曾做過減肥手術，交際應酬也少，常喝紅茶養生，生活相對規律，李的妻子娘家在台南也常返鄉，且約李吃飯很好約、他從沒帶過其他女性友人，對於李外遇「真的看不出來，很震驚！」

這名官員也說，李孟諺從蘇貞昌當台北縣長時任水利局長，再被推薦到台南任官，賴清德擔任台南市長期間更治軍嚴謹，李一路升秘書長、代理市長，怎樣都覺得李孟諺不太可能外遇，推測這名女性是李到台南服務之前就認識。

李孟諺 水利局

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