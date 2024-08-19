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假帳疑雲…約談柯文哲嗎？法務部長說話了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
犯罪被害人保護協會今舉辦馨生保護據點揭牌儀式，法務部長鄭銘謙受邀出席。記者張議晨／翻攝
犯罪被害人保護協會今舉辦馨生保護據點揭牌儀式，法務部長鄭銘謙受邀出席。記者張議晨／翻攝

台灣民眾黨捲入假帳疑雲，台北地檢署已於上周約談會計師端木正、助理陳韋瑄、木可公關負責人李文娟，木可公關會計何璦廷、柯競辦財務長李文宗、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人，涉案人均交保候傳，外界關注下一波是否約談黨主席柯文哲，法務部長鄭銘謙今受訪僅稱尊重北檢，檢察官會依照案情或證據去做調查。

犯罪被害人保護協會今天在高雄岡山區台灣滷味博物館舉辦「馨生保護服務據點」啟用儀式，鄭銘謙受邀到場剪綵。

對於柯文哲要求趕快傳喚他的問題，鄭銘謙說，這要尊重北檢的檢察官的偵辦，檢察官會依照案情或證據去做處理調查。

鄭銘謙表示，他今天是來出席馨生保護據點揭牌儀式，感謝社會各界關心犯罪被害人，提供此場館作為服務據點。

「馨生人」是犯保協會對於被害人個案的稱呼

，今活動邀請一名車禍受重傷的林姓「馨生人」也分享自身的心路歷程，講述了自己面對創傷和困難的過程，並強調支持的重要性。

她的手掌因車禍糾結成塊，如今已可以五指張開，且她還利用殘障人士的公車福利，到各處旅遊，儘管不再像過去那麼方便，但她也希望藉此鍛鍊身體並迎向新生。

岡山區「馨生保護據點」是由台灣滷味博物館無償提供場所，藉由活動、課程讓馨生人得以重新找到自己的定位，並從傳統的美食文化中汲取勇氣與力量，激發他們勇敢面對未來的挑戰。

鄭銘謙說，據點的成立不僅代表著我們對被害人的關懷及重視，也是「一路相伴」承諾的重要體現，希望能用最真摯的服務給予馨生人全方位的支持。

李文宗 檢察官 鄭銘謙

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