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不只便當費亂報！民眾黨買蜂蜜的價錢 黃珊珊爆出來也很嚇人

聯合報／ 記者林銘翰黃婉婷／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲假帳風波延燒，時任競選總幹事、立委黃珊珊今天舉行首場查帳記者會。記者黃婉婷／攝影
民眾黨主席柯文哲假帳風波延燒，時任競選總幹事、立委黃珊珊今天舉行首場查帳記者會。記者黃婉婷／攝影

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，時任競選總幹事黃珊珊今天再公布2筆誤登、多筆漏登的小額支出項目，其中在誤登的部分，包含96萬0110元的餐費，還有5萬6000元的雜支支出。黃珊珊表示，所有漏報支出都有憑證跟單據，查到的部分都沒有涉及不法，競選團隊也會加速比對。

民眾黨下午舉行「柯文哲總統大選政治獻金查帳進度」記者會，黃珊珊表示，有關政治獻金申報不實的爭議，競選總部的處理過程，當然有重大瑕疵，但是到目前為止，所有短報支出、會計師誤登的金額，民眾黨都有找到相關憑證，而且全數都用於選舉。

黃珊珊也說，她要向所有支持者致上最深的歉意，「大家的憤怒跟難過，我們都非常理解」，競選團隊會打起精神，做好後續的善後工作，過程中未盡完善的閃失，自己身為總幹事，當然會概括承受，民眾黨也將配合檢調調查，還給支持者跟大眾一個清楚的交代。

黃珊珊指出，針對小額誤登的部分，包括爭議多時的96萬元的便當錢，事實上有兩筆支出，分別為960元及110元，會計師誤把兩筆變成一筆，另外則是一筆5萬6000元的雜支，主要是購買頭等龍眼蜂蜜，會計師誤登為5600元，總共差了將近4萬多元。

黃珊珊再指，針對小額漏登的部分，比較大筆的有馬克杯製作費用2萬9600元、客製襪訂做費3萬2761元，另外還有一筆軟體使用費，一年的費用是1萬8810元，換算美金為587元，其他則有多筆計程車費、住宿費、高鐵車票、便當錢及停車費等，加起來有70至80筆，民眾黨會逐一比對，再向監察院做更正。

會計師 民眾黨 黃珊珊

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