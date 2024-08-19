紀念近藤兵太郎 嘉義大學棒球隊赴日交流

嘉義大學紀念嘉農棒球隊教練近藤兵太郎入選2024年台灣棒球名人堂，嘉大棒球隊日前至近藤兵太郎出生地日本愛媛縣進行交流，獲寶貴國際賽事經驗，促進台日棒球交流。

國立嘉義大學今天發布新聞稿，1928年台灣嘉義農林學校（現為嘉義大學）成立棒球隊「嘉義農林棒球隊（嘉農、KANO）」，在教練近藤兵太郎帶領下，組成首支包括日本籍、漢民族及原住民的球隊，1931年奪得全台高校棒球冠軍，代表台灣赴日參加夏季甲子園大會，獲得準優勝（亞軍），博得「英雄戰場、天下嘉農」美譽。

嘉大表示，有鑑於近藤兵太郎對於台灣棒球發展的貢獻卓著，近藤兵太郎出生地日本愛媛縣於2014年12月間，與嘉義市政府就未來推動觀光直航、文化體育等事務進行交流，2023年10月間雙方還簽訂促進交流的合作備忘錄，其中包含愛媛縣與嘉大棒球交流等。

嘉大指出，紀念近藤兵太郎入選2024年台灣棒球名人堂，並應日本愛媛縣邀請，嘉大棒球隊日前赴日參加紀念近藤兵太郎的棒球交流活動，期間除了觀賞「KANO」音樂劇（改編自嘉農棒球隊近藤兵太郎教練的真實故事），並與日本四國大學棒球聯盟聯隊進行2場交流賽。

帶領嘉大棒球隊前往日本交流的校長林翰謙表示，藉由近藤兵太郎教練的連結，嘉大與日本愛媛縣結緣。這次交流活動，讓嘉大棒球隊緬懷過去風華歷史，球員也獲得許多棒球觀念與精神啟發，期盼嘉大棒球隊延續嘉農永不放棄精神，再創佳績。