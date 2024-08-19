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文化大學推健康校園 台灣首間大學獲金牌認證

中央社／ 台北19日電
中國文化大學持續推動健康校園，今年8月獲得國際大學運動總會的金牌認證。本報資料照片
中國文化大學持續推動健康校園，今年8月獲得國際大學運動總會的金牌認證。本報資料照片

中國文化大學持續推動健康校園，今年8月獲得國際大學運動總會的金牌認證，成為台灣首間獲此殊榮的大學，也是全亞洲第3所。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學自2022年10月開始申請國際大學運動總會（FISU）主導的健康校園認證，歷經多項嚴格評估，於2023年3月28日通過合格認證，成為全台第1。

健康校園合格認證包含健康校園管理、身體活動和體育運動、營養、疾病預防、心理健康和社會健康、環境及永續和社會責任等面向，共有100條標準；加入計畫第1年的學校，只要驗證通過39條以上的標準，就可獲合格認證，第2年起，根據驗證通過的標準數量，可晉升至銅級、銀級、金級、鉑金等認證。

文化大學繼2023年5月30日取得銅級認證後，今年8月再榮獲金牌認證，成為台灣首間獲此殊榮的大學，也是全亞洲第3所，成功通過金牌認證也象徵文化大學在推動校園健康方面的卓越表現。

文化大學副校長王淑音表示，文化大學的健康校園推動與運動員的成功是一脈相承的，學校秉持創辦人張其昀的精神，致力整合體育運動與健康科學，以國際標準為目標，為學生提供全方位培養與支持；除了在學術領域表現突出，更在體育與健康方面不斷創新，致力於培養出符合國家需求及國際競爭力的優秀人才。

文化大學 校園 運動

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