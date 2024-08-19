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中菲南海碰撞 我外交部：反對片面武力改變現狀

中央社／ 台北19日電
中國與菲律賓海警船艦今天（19日）又發生碰撞。外交部呼籲以和平方式解決紛爭。路透
中國與菲律賓海警船艦今天（19日）又發生碰撞。外交部呼籲以和平方式解決紛爭。路透

中國與菲律賓海警船艦今天清晨在仙賓暗沙週邊海域發生碰撞，互控危險航行操作。外交部今天呼籲以和平方式解決紛爭，並表示，反對任何片面以武力改變現狀的企圖與行動。

中國海警局今晨在微博發布影片及貼文聲稱，菲海防隊4410號船艦於清晨3時24分左右，在仙賓暗沙鄰近海域以「不專業、危險方式」衝撞中方21551號海警船，導致發生擦碰，「責任完全在菲方」。

菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）上午發布聲明回應，中方的「危險操作」導致了碰撞，菲方兩船蒙受「結構性損壞」。

針對中央社記者提問，外交部表示，南海航行自由攸關區域和平與穩定，為國際社會高度關切，台灣反對任何片面以武力改變現狀的企圖與行動，以及在南海地區不斷升高的灰色地帶行動與軍事脅迫作為。

外交部進一步指出，上述行動與作為不僅不利於維護區域和平穩定，也損及以國際法與聯合國海洋法公約為基礎的國際公海秩序；外交部呼籲雙方以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。

外交部強調，將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同維護自由及開放的印太地區。

中國外交部最近才剛向菲律賓提出外交抗議，指控菲國海防隊船艦馬格巴努亞號（BRP TeresaMagbanua）在仙賓暗沙「非法下錨」，侵犯中國主權；菲方則回應，有權在200海里專屬經濟區範圍內作業。

中國依據9段線主張擁有南海大部分區域的主權，而菲律賓則依聯合國海洋法公約（UNCLOS）索討向西延伸出去的200海里專屬經濟區，稱它為「西菲律賓海」（West Philippine Sea），雙方不時在爭議海域發生衝突。

南海 外交部 菲律賓

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