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聯合報居住正義專題獲回響！內政部曝光租金補貼政策

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
聯合報8月19日頭版談「房租補貼 愈補愈貴」。記者侯永全／攝影
聯合報8月19日頭版談「房租補貼 愈補愈貴」。記者侯永全／攝影

擴大租金補貼政策上路後，屢傳房東藉機漲租。本報報導，地方政府與民團憂心租金補貼推升房租行情，變「愈補愈貴的居住正義」內政部今表示，依據調查統計資料分析，租金補貼沒有造成租金普遍上漲現象；統計數據顯示，這項政策確實存在巨大需求，且租金上漲戶數比例相當有限。

內政部指出，自2022年起開辦300億元中央擴大租金補貼專案，截至今年7月底止，核定補貼戶數從2022年核准27.8萬戶，到現今已申請受理案件數逾80萬戶，核定件數成長至60.7萬餘戶，顯示這項政策確實存在巨大需求，並能有效協助租屋族群、尤其是幫助租屋者中占6成以上的青年人減輕居住負擔。

三百億元租金擴大補貼上路已三年，不少房東藉機漲租，理由五花八門，包括軍公教加薪、萬物齊漲、央行升息等。本圖為示意圖。記者侯永全／攝影
三百億元租金擴大補貼上路已三年，不少房東藉機漲租，理由五花八門，包括軍公教加薪、萬物齊漲、央行升息等。本圖為示意圖。記者侯永全／攝影

內政部指出，如果以中央擴大租金補貼專案2022年至2023年資料比較，續約戶數租金持平者約占93％、租金上漲者僅占約6％、租金下降者占1％，租金上漲戶數比例相當有限。內政部說明，從「2023年第48周內政統計通報」的資料庫大數據可看出，接受租金補貼者實際減輕居住負擔4至5成，「非六都」縣（市）減輕負擔比例為51％，「六都」直轄市為46％。

內政部表示，根據去年至今年度租金補貼滿意度調查，民眾對租金補貼政策的滿意度高達7成，其中多數屬於青年族群。為了持續照顧更多租屋需求民眾，內政部向行政院提報原定4年的專案延長至2026年，補貼戶數也提升至75萬戶，並透過隨到隨辦、舊案帶入免重新申請等簡化流程。

內政部 租金補貼

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