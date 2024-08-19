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卸下6年駐法代表職務 吳志中接任外交部政次

中央社／ 台北19日電
外交部今天（19日）更新官網，吳志中（左）正式就任外交部政務次長。圖／體育署提供
外交部今天（19日）更新官網，吳志中（左）正式就任外交部政務次長。圖／體育署提供

外交部今天更新官網，吳志中18日正式就任外交部政務次長。卸下6年駐法代表職務的吳志中在社群媒體表示，有賴台灣人民成就、政府正確政策，台法關係進入新時代。

行政院長卓榮泰5月公布，外交部政次由時任駐法代表的吳志中接任，當時吳志中以籌備巴黎奧運為由，延後返台就任外交部政次；駐法處在巴黎奧運期間的完備後援，外交部長林佳龍盛讚為「幕後無名英雄」。

隨著巴黎奧運於上週落幕，吳志中也將駐法代表職務交棒給前保訓會主委郝培芝，總統府於7月18日發布郝培芝接任駐法代表的總統令。

吳志中18日一早於臉書發文表示，「再會了，美麗的法國」，6年前到巴黎時，法國剛贏得世界盃足球比賽冠軍，舉國歡騰，街頭到處在慶祝；6年後離開巴黎時，台灣代表隊也剛剛在巴黎奧運獲得史上最好的成績之一，台灣同樣全國沸騰，普天同慶。

吳志中也指出，感謝這6年來，台灣人民驚人的成就，台灣政府正確的政策指令，法國政府與外交部的合作支持，法國社會對台灣的好奇與喜愛，台灣僑界的熱情幫忙，使得台法關係進入一個新的時代。

吳志中任職駐法代表期間，將台法關係推向高點，不僅法國上下議院皆通過挺台參與國際組織決議案，參議院友台小組人數更是破新高，雙邊互動緊密。

吳志中 外交部 巴黎奧運

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