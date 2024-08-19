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齊柏林基金會攝影獎 彭啓明盼台灣哀愁愈來愈少

中央社／ 台北19日電
環境部長彭啓明。聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。聯合報系資料照片

看見．齊柏林基金會今天啟動第一屆攝影獎。環境部長彭啓明請有意參賽的攝影師，若拍到台灣醜的時候「要告訴他」，環境部會一個一個接招；期盼未來台灣哀愁愈來愈少、美麗愈來愈多。

看見．齊柏林基金會今天正式啟動第一屆「齊柏林飛閱台灣攝影獎」。基金會表示，這不只是一個攝影比賽，更是一個號召，邀集空拍攝影愛好者參與此次攝影獎，一起加入紀錄台灣土地的行列，讓台灣的地景故事能永遠流傳下去。

彭啓明今天出席活動致詞時表示，請有意參賽的攝影師「拍到台灣醜的時候，紀錄下來告訴我」，環境部會一個一個接招；希望未來哀愁愈來愈少、美麗愈來愈多。

彭啓明說，自己和已故導演齊柏林是理念支持的好友，曾多次幫忙宣傳，也在第一部電影上映時就辦第一場包場；終於後來電影一炮而紅。

彭啓明以「台灣百岳」垃圾山為例，在他上任時是53座，現在已降至48座，裸露垃圾暫置量已由84萬噸下降為73.2萬噸，目標3年內會處理完；垃圾這麼多，因為生活習慣改變，在COVID-19疫情後都買外送，所以他也希望每個人內在能更環保，垃圾減量是每個人、是自己的責任。

看見．齊柏林基金會董事長歐晉德表示，過去透過電影看到非常美麗的畫面，是震憾的感覺，也有讓人心痛的地方；啟動這次的攝影展希望大家不斷的看到台灣的美，但讓我們傷痛的地方就是要避免惡化下去，這個攝影展就是希望從這樣的角度，能看到更多哀愁的地方、也保留美麗的地方。

歐晉德強調，每一個行動都可能是未來改變的契機，要往前走，期望更多自己的同胞用自己的行動幫助社會環境。

基金會表示，攝影獎的徵件期限自即日起至10月25日；今年頒獎典禮規劃於12月27日齊柏林60歲冥誕當天舉辦，得獎作品也將安排在淡水「齊空間」及「佛教慈濟慈善事業基金會」巡迴展出，並有機會收錄於全台唯一的空中影像資料庫「iTaiwan8」，為台灣的環境教育及研究貢獻寶貴資源。

彭啓明 攝影比賽 柏林

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