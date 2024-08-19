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為麟洋路再槓蔣萬安 北市府嗆吳思瑤雙標：賴清德改八田路？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席國小校長會議。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席國小校長會議。記者胡經周／攝影

台北市長蔣萬安宣布要將中山國中前復興北路361巷設別名為「麟洋路」，遭民進黨立委吳思瑤批蹭過頭，蔣萬安今舉賴清德總統當年在台南改名「八田路」反擊；吳今再嗆蔣，指國民黨習慣用恩寵式政治哲學。市府副發言人李政軒反問吳思瑤，如果沒要批評賴總統，那她至今發言就是「邏輯死亡、雙重標準」。

蔣萬安上周宣布要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前復興北路361巷設別名「麟洋路」。綠委吳思瑤批評，蹭熱度過頭、太矯情。

蔣萬安今天說，賴清德總統在台南市擔任市長的時候，也為了紀念八田與一，將嘉南國小周邊的道路改名為「八田路」，但他不會批評。吳思瑤今天再批評，指國民黨人習慣用恩寵式政治哲學，蔣萬安拋這個議題，有他想要攏絡年輕族群、運動族群的政治目的，如果要繼續啟動就照市府程序，但這背後政治意圖真的就是過當。

對此，李政軒說，難道吳思瑤委員批評賴清德總統取名八田路，也是「恩寵式政治哲學」、「背後政治意圖真的就是過當」？台北市政府絕對不會這樣說。如果吳沒有要批評賴總統，那她至今的所有發言就是坐實了八個字：「邏輯死亡、雙重標準」。

吳思瑤 蔣萬安 賴清德

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