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主張黨主席參選總統 蕭旭岑：國民黨慣例傳統

中央社／ 台北19日電

馬英九文教基金會執行長蕭旭岑日前建議台中市長盧秀燕選黨主席，引發黨內討論。蕭旭岑今天表示，他沒有挺任何人，所講的那些話不是針對任何人，而是一個通則，黨主席參選總統是國民黨的慣例、傳統。

國民黨主席明年改選，盧秀燕是否參選，備受關注。蕭旭岑日前表示，建議盧秀燕選黨主席。國民黨主席朱立倫則指出，現在討論這個議題會干擾黨務運作、黨內團結，此時不需要再討論此議題，大家都先專心做好現在的工作。

蕭旭岑今天接受廣播節目「嗆新聞」專訪時指出，朱立倫做得非常努力、辛苦，這幾年國民黨也是靠朱立倫才能一直撐，他對朱立倫充滿敬意，他講的那些話不是針對任何人，而是一個通則。

對於外界解讀蕭旭岑的說法是代表前總統馬英九的態度，蕭旭岑表示，他代表自己，任何想要參選總統的人，不管是盧秀燕、朱立倫或新北市長侯友宜，他都鼓勵出來參選黨主席。

蕭旭岑指出，黨主席參選總統是國民黨的慣例、傳統，黨務才有辦法運作，總統賴清德去年就是民進黨主席兼總統候選人，黨政結合在一起，才能發揮最大的功能。

蕭旭岑表示，他講的是一個通則，不是針對任何人，自己也沒有挺任何人，而是表達想代表國民黨參選總統，就要選黨主席這樣的理念。對於是否有接到黨內的關心，蕭旭岑指出，有一些黨內好朋友關切，黨中央沒有。

國民黨 朱立倫 蕭旭岑

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