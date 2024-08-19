賴清德愛將李孟諺曾做縮胃手術、從胖大叔變型男 昔日同事訝異婚外情

交通部長李孟諺是基層公務員出身，水利專長出色，他深獲蘇貞昌、賴清德倚重，被視為「最佳救火隊」。李另一個令人津津樂道的故事是減重成功，擔任台南市水利局長期間，做過胃繞道手術瘦身成功，從胖大叔變形男，還重拾健康。

58歲李孟諺曾在台北縣時代服務7年，當過水利局長，深獲當時縣長蘇貞昌信賴，之後轉往中央工程會、台北市衛工處歷練。13年前南漂到台南發展，是賴清德主政時倚重的幕僚。藍綠民代對李孟諺評價都不錯，稱讚他水利專長出色，意識形態不重，溝通能力強，是很優秀的公務員。

李孟諺老家住新北中和區，他妻子在主計單位任職，夫妻倆都在公部門服務。李孟諺中興大學環工系畢業，之後赴荷蘭攻讀衛生工程碩士。李孟諺曾在台南當過水利局長、市府秘書長、代理市長，2019年出任行政院秘書長，直到今年5月出任交通部長。

新北市政府不少昔日同事都對李孟諺有好評價， 有人說，非常訝異李有婚外情，李和妻子感情還不錯，工作態度非常認真，專業能力也強。

另一名新北市公務員說，李孟諺留學荷蘭，學經歷都強，李孟諺在蘇貞昌時代很受器重，堪稱是蘇貞昌的愛將，李孟諺也確實留下許多代表作，工作態度賣命認真，永不懈怠，是典型的拚命三郎。

李孟諺1966年生，從基層公務員做起，專長是環境工程、土木工程、衛生工程，也曾到荷蘭進修碩士。他公職生涯擔任過台北縣政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長，被視為綠營出色的工程人才。

李孟諺公務生涯兩個關鍵老闆，一位是行政院前院長蘇貞昌，一位是賴清德總統，兩人都非常倚重李孟諺的能力，李如今因為婚外情去辭，丟了烏紗帽，讓不少人直呼可惜。