快訊

昔日同事訝異！賴清德愛將李孟諺爆婚外情 曾做縮胃手術「胖叔變型男」

菲律賓出現今年首起M痘病例 33歲男沒出國疑因親密接觸傳染

代理新竹市長不到1月…邱臣遠出國度假挨批 市府：家庭活動依規請假

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德愛將李孟諺曾做縮胃手術、從胖大叔變型男 昔日同事訝異婚外情

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
交通部長李孟諺上任不到三個月，如今因曝婚外情請辭，令人始料未及。記者林保光／攝影
交通部長李孟諺上任不到三個月，如今因曝婚外情請辭，令人始料未及。記者林保光／攝影

交通部長李孟諺是基層公務員出身，水利專長出色，他深獲蘇貞昌、賴清德倚重，被視為「最佳救火隊」。李另一個令人津津樂道的故事是減重成功，擔任台南市水利局長期間，做過胃繞道手術瘦身成功，從胖大叔變形男，還重拾健康。

58歲李孟諺曾在台北縣時代服務7年，當過水利局長，深獲當時縣長蘇貞昌信賴，之後轉往中央工程會、台北市衛工處歷練。13年前南漂到台南發展，是賴清德主政時倚重的幕僚。藍綠民代對李孟諺評價都不錯，稱讚他水利專長出色，意識形態不重，溝通能力強，是很優秀的公務員。

李孟諺老家住新北中和區，他妻子在主計單位任職，夫妻倆都在公部門服務。李孟諺中興大學環工系畢業，之後赴荷蘭攻讀衛生工程碩士。李孟諺曾在台南當過水利局長、市府秘書長、代理市長，2019年出任行政院秘書長，直到今年5月出任交通部長。

新北市政府不少昔日同事都對李孟諺有好評價， 有人說，非常訝異李有婚外情，李和妻子感情還不錯，工作態度非常認真，專業能力也強。

另一名新北市公務員說，李孟諺留學荷蘭，學經歷都強，李孟諺在蘇貞昌時代很受器重，堪稱是蘇貞昌的愛將，李孟諺也確實留下許多代表作，工作態度賣命認真，永不懈怠，是典型的拚命三郎。

李孟諺1966年生，從基層公務員做起，專長是環境工程、土木工程、衛生工程，也曾到荷蘭進修碩士。他公職生涯擔任過台北縣政府水利局代理局長、台南市政府水利局局長、台南市政府代理市長、行政院秘書長，被視為綠營出色的工程人才。

李孟諺公務生涯兩個關鍵老闆，一位是行政院前院長蘇貞昌，一位是賴清德總統，兩人都非常倚重李孟諺的能力，李如今因為婚外情去辭，丟了烏紗帽，讓不少人直呼可惜。

交通部長 李孟諺 水利局 賴清德

延伸閱讀

交通部長李孟諺今遭爆婚外情 火速道歉請辭

交通部長李孟諺赴花蓮視察 是否拓展空海運量能這麼說

嘉義水上車站大平台設計像F1賽車場 連交通部長都說怪

李孟諺同意連接嘉縣市永欽一、二號橋加高拓寬 軍輝橋改建完工日曝

相關新聞

藍深度解析李孟諺風暴 綠派系鬥爭搶官…倒楣的是賴清德

交通部長李孟諺傳出婚外情，今下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭。國民黨副秘書長兼文傳會主委李彥秀今天表示，民進黨過去桃...

交通部長李孟諺今遭爆婚外情 火速道歉請辭

現任交通部長李孟諺遭爆婚外情，相關照片被公開在網路上，李孟諺今下午道歉並請辭。

賴清德愛將李孟諺曾做縮胃手術、從胖大叔變型男 昔日同事訝異婚外情

交通部長李孟諺是基層公務員出身，水利專長出色，他深獲蘇貞昌、賴清德倚重，被視為「最佳救火隊」。李另一個令人津津樂道的故事...

林郁婷遭川普質疑變性人 翁曉玲呼籲政府：拿出釋憲速度提告

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前在造勢活動時，暗指「台灣拳后」林郁婷是變性人，更指「要將男性趕出女性運動」。國民黨立...

重出江湖接任華膳董事長 張花冠：將著墨於多元發展

前嘉義縣長張花冠2018年卸任後，先後傳出可能任職台北101、台肥、中鋼等國營事業董事長，近日傳出她被賴清德總統延攬接任...

李正皓爆京華城案柯文哲參加「神秘會議」 民眾黨：一點都不神秘

名嘴李正皓今天爆料，民眾黨主席柯文哲在2020年3月10日參加一場「DAY ZERO」神祕會議，會議結束後7天，京華城的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。