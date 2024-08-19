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民眾黨陷政治獻金疑雲 前立委嘆：痛失高階白領支持

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台灣民意基金會今發布最新民調，民眾黨好感度大幅下降。民進黨前立委林濁水在臉書上指出，其中高階白領人員的支持度從絕對優勢變成三黨敬陪末座，感慨「鐵打的營盤落得如此，可憐」。

台灣民意基金會今公布最新政黨民調，結果依序為民進黨34.2%、國民黨23.2%、民眾黨13.8%與時代力量1.3%，而深陷政治獻金申報不實風波的民眾黨，相較於上月僅下跌2.2個百分點，分析是因民調執行為事件發生沒多久，且尚未證實柯文哲或幕僚涉貪。但在大學及以上教育程度的支持者中，支持民進黨有33%、支持國民黨有32.8%、支持民眾黨有24.3%，此外在高階白領部分，民眾黨在三黨中也排到最後。

林濁水表示，大選後柯文哲最興奮的，就是在全台新竹、台中、林口等科技園區得到支持度都獨佔鰲頭。意味的是在高階白領中居於絕對優勢。不過他表示，但最新民調卻顯示，在高階白領人員方面，有34.6%支持民進黨、23.8%支持國民黨，僅剩17.6%支持民眾黨，落到敬陪末座。他感慨說，鐵打的營盤落得如此，可憐。

民眾黨 民調 民進黨

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