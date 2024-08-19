影／民進黨青年營模擬輔選對象 抽出「柯志恩」有人問能不能換？

民進黨暑期青年營今天從高雄起跑，高市黨部安排立委黃捷、網紅四叉貓等人化身講師，更以兵推2026高雄市長選舉當課程主軸，40名學員分組，以抽籤方式決定輔選對象，各自為六名可能參選人擬定選戰策略，討論政治攻防。黨部主委黃文益說，高雄黨員數全國最多，但年輕黨員有很大開發空間，藉由活動分享理念、吸引年輕人加入民進黨。

「Team高雄青年營」招收40名學員，2天課程中，邀請中央黨部青年部主任阮俊達、新聞部主任吳崢、政策會執行長王義川、立委黃捷，以及四叉貓、史書華等人，傳授選戰經驗、自媒體經營及短影音製作等技巧。

中央秘書長林右昌主持開訓儀式，隨後各分組派出代表，隨機抽出許銘春、柯志恩、邱議瑩、柯文哲、林岱樺、許智傑等可能參選市長的人展開模擬輔選。

抽籤過程就像開獎一樣刺激，有人高興、有人難過。當藍營柯志恩被抽出時，抽籤代表面有難色，隊友也發出哀號，在旁發問「能不能換？」。另一團隊抽出民眾黨主席柯文哲，現場立即響起柯的競選口號「台灣的選擇柯文哲！」，氣氛相當歡樂。

黃文益表示，這次青年營以2026高雄市長選舉為兵推項目，讓參與的學員化身為輔選強兵，為自己的候選人量身打造輔選計畫；政治是傳承的事業，不能靠單打獨鬥，期待有更多青年朋友來跟民進黨一起關心台灣政治與未來。