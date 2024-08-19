林郁婷遭川普質疑變性人 翁曉玲呼籲政府：拿出釋憲速度提告

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前在造勢活動時，暗指「台灣拳后」林郁婷是變性人，更指「要將男性趕出女性運動」。國民黨立委翁曉玲呼籲政府，「快拿出組成釋憲律師團的速度」，組成一個跨國律師團隊幫林郁婷提告、維護林郁婷的名譽，別讓台灣之光受盡委屈、讓人糟蹋。

川普17日在美國賓州舉行造勢活動時，再度影射巴黎奧運女子拳擊金牌選手是變性人，質疑我國林郁婷與阿爾及利亞籍克莉芙（Imane Khelif）的性別，還承諾會「把男人趕出女性運動」，川普此話一出引發，讓不少人呼籲台灣政府必須強硬反擊。

翁曉玲今天在臉書表示，川普這番歧視林郁婷外型表現、汙衊郁婷名譽的發言已不是第一次了， 他數度在公開場合上批評本屆巴黎奧運女子拳擊比賽的公平性，完全不能接受奪金者竟是來自東方、 看起來像小男生的台灣女生，而非他腦袋中所認知的西方歐美女性圖像。

翁曉玲說，林郁婷是一個優秀的拳擊手，一路過關斬將最終贏得奧運金牌，想必靠的不只是認真努力，還有夠大氣，能夠包容那些流言蜚語。然而我們要知道，今日林郁婷的金牌已不只是她個人的金牌而已，而是代表中華台北隊的金牌，是台灣之光，屬於中華民國的金牌。

翁曉玲說，當我國金牌選手受到外人欺侮的時候，政府難道不該出面捍衛這項榮譽嗎？賴清德總統、行政院、外交部、體育署、駐美代表處，你們怎麼捨得讓台灣之光林郁婷受川普和其他外國人士、團體三番兩次的汙辱呢？難道不該組個律師團捍衛郁婷和中華隊的名譽嗎？