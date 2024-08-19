重出江湖接任華膳董事長 張花冠：將著墨於多元發展
前嘉義縣長張花冠2018年卸任後，先後傳出可能任職台北101、台肥、中鋼等國營事業董事長，近日傳出她被賴清德總統延攬接任華膳空廚董事長。對此，張花冠證實，她表示，疫情期間因國際觀光航空業務受限，華膳因此開啟了非航膳業務市場，未來她將著墨於此，讓華膳能夠朝向更多元化的方向發展。
張花冠曾被評鑑為五星縣長，且是國內最早使用臉書行銷縣政與文化觀光的政治人物，卸任後並將重心放置在家庭生活與繪畫創作。
傳出張花冠原本屬意圓山飯店董事長一職，但現任華膳空廚董事長葉菊蘭將接任該職，華膳董事長的空缺則由她接任。外界認為，這與張花冠曾任台灣涼椅公司總經理，並在從政期間，善於推銷嘉義文化觀光與農產美食有關
對於出任華膳董事長一職，張花冠表示，華膳自1996年成立至今，已快滿30個年頭。疫情期間因國際觀光航空業務受限，華膳因此開啟了非航膳業務市場，未來她也將著墨於此，讓華膳能夠朝向更多元化的方向發展。
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