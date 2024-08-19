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蔣萬安拋「麟洋路」 吳思瑤質疑政治操作

中央社／ 台北19日電

台北市政府擬將中山國中前巷道增別名「麟洋路」，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天指出，如果這是公民的自發作為，各界樂見其成，但台北市長蔣萬安顯然是以政治操作的思維，也有想要攏絡年輕、運動族群的政治目的。

巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋都是台北市中山國中校友，蔣萬安宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」。北市府表示，已照「台北市巷弄及廣場別名訂定要點」進行程序。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，有媒體詢問「麟洋路」相關議題，吳思瑤說，台灣已進入非常民主的時代，公民朋友由下而上，如果有任何想要提出創新的做法都予以尊重，對於路名的更改，市府確實也有其程序，但這件事情蹭熱度剛好就好，過頭就實在矯情了。

吳思瑤說，蔣萬安拋出要做某個路名的別名，這是由上而下的拋出，市府也蠻辛苦的，要找出相關規則，因為市長一句話就要啟動相關程序，但如果這是由下而上、公民自主自發的作為，大家樂見其成。

吳思瑤質疑，蔣萬安顯然就是政治操作的思維，而國民黨過去為了統治需求，大量用路名的設置來達到其所要的政治目的，在講究轉型正義的今日，這些威權遺毒都應當翻頁，不要再複製。

吳思瑤說，國民黨習慣用恩寵式的政治哲學，從路名下手，這些作為都是上世代的事情，蔣萬安拋出這樣的議題，也很清楚有其想要攏絡年輕族群、運動族群的政治目的。

針對此議題，李洋18日回應提及「我們沒有這麼偉大，前人的努力也很重要」等語。吳思瑤說，這讓她看到運動員的謙遜，但同時也看到政客的矯情，此事如果要按照程序啟動，那就依照程序，但這背後的政治意圖真的是過當。

吳思瑤 蔣萬安

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