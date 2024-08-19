川普批林郁婷 趙少康：賴清德該當選手後盾不要只會蹭

美國共和黨總統候選人川普日前在造勢活動上，暗指今年巴黎奧運有2名「變性人」選手參賽。中廣前董事長趙少康今天表示，對川普的錯誤說法，官方沒有在第一時間加以駁斥，可能導致積非成是。賴清德總統要蹭選手可以，但要先有總統的樣子，以實際行動保護好我們的選手，當選手們的後盾。

川普日前在造勢活動公開汙衊我國奧運拳擊金牌選手林郁婷，雖沒有點名，但是指涉性十足，川普除了批評林郁婷跟阿爾及利亞選手Imane Khelif是變性人，還說「應該將男性摒除於女性運動之外」。

趙少康指出，川普亂講話習慣了，跟民進黨凡事牽扯「抗中保台」一樣，川普極盡挑動美國人的民族主義之能事，內政、經濟、外交都靠民族主義走偏鋒，激起群眾情緒來騙取選票。面對川普的胡言亂語，外交部、卓榮泰跟賴清德到現在一片靜悄悄，再度證明民進黨面對美國就是隻軟腳蝦，只會喪權辱國。

趙少康表示，民進黨政治人物的專長就是蹭體育選手 ，奧運期間，賴清德在臉書發了24篇文章蹭選手，甚至還換了臉書版頭橫幅，奧運落幕後，他邀請選手到總統府、舉辦大遊行，還有各種「口頭致敬」。

趙少康說，但是當選手在國際間受到不公平待遇，民進黨政府的作法是取消林郁婷去年3月世界錦標賽銅牌的國光獎章跟90萬獎金，對川普的錯誤說法，官方也沒有在第一時間加以駁斥，可能導致積非成是。賴清德要蹭選手可以，但要先有總統的樣子，以實際行動保護好我們的選手，當選手們的後盾。

趙少康也說，他要對林郁婷面對各種霸凌的高EQ表達敬意，她不只在拳擊場上用實力證明自己，更有一份包容與寬厚的善良，台灣女兒真是得人疼。