民眾黨支持度曾一度超車藍綠 不到一年重挫逾11%

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金爭議，台灣民意基金會今天發布最新民調，儘管民眾黨支持度仍有13.8%，不過已經創下今年以來新低。根據台灣民意基金會歷次民調，民眾黨政黨支持度的巔峰，時間點落在去年11月的25.3%，一度超車藍綠成為第一大黨，但才10個月時間，就下滑11.5%。

根據台灣民意基金會定期發布「全國性民意調查摘要報告」，從今年3月到8月為止，民眾黨政黨支持傾向分別為19.2%、18.6%、18.2%、14.3%、16%及13.8%，其中跌幅最大的區間，落在今年5月至6月間，時值立法院通過國會改革法案。

民眾黨成立於2019年8月，根據2019年10月28日發布的民調顯示，政黨支持傾向分別為民進黨29.7%、國民黨29.1％、民眾黨10.9%及時代力量5.6%，民眾黨創黨後就超車時代力量，傲視第三勢力，成為名目上的第三大黨。

2023年5月20日，柯文哲宣布參選總統，根據2023年6月20日發布的民調顯示，政黨支持傾向分別為民進黨24.6%、民眾黨22.2%及國民黨20.4％，民眾黨首度超車國民黨，成為名目上的第二大黨。

爾後，總統大選藍白合炒得紛紛擾擾，根據2023年11月28日發布的民調顯示，政黨支持傾向分別為民眾黨25.3%、國民黨24.8%及民進黨24.5％，民眾黨超車藍綠兩大黨，成為名目上的第一大黨，也是同份民意調查的最高紀錄。

另外，美麗島電子報定期發布「國政民調」，從今年2月到7月為止，民眾黨好感度為32.5%、36.6%、36.4%、31.6%、34.7%及31.6%，反感度則分別為50.4%、48.4%、47.1%、51.7%、50.5%及49.6%，其中數字最震盪的區間，落在今年4月至5月間，時值立法院審查國會改革法案。

至於政府機關民調，陸委會也分別在今年4月、5月、6月及7月發表「民眾對當前兩岸關係之看法」民意調查，其中在詢問國內主要政黨的支持度，民眾黨分別為9.4%、5.1%、6%及6.1%，數字最低點落在今年5月。