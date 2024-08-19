房租補貼愈補愈貴 藍委批賴政府偷換概念、炒短線

擴大租金補貼政策上路後，屢傳房東藉機漲租。本報報導，地方政府與民團憂心租金補貼推升房租行情，變「愈補愈貴的居住正義」。國民黨立委李彥秀今天表示，發錢補貼是最廉價，也是最投機的公共政策，看似用錢解決一切問題，不但形成長期財政負擔，更可能加劇問題的惡化。

李彥秀指出，民進黨執政8年，天天把居住正義掛嘴上。行政院上周宣布，將租金補貼一口氣擴大至75萬戶，相當於全台八成的租屋族都可享有補貼，租金補貼的確短期內減輕年輕人租屋的負擔，但也遭到質疑「房租補貼，越補越高。」

李彥秀表示，租金補貼一口氣擴大至75萬戶，加上蔡英文政府已完成的12萬戶新建社宅，12萬戶包租代管，賴清德8年百萬社宅目標，不到三個月就「達標」。根本是把租屋當社宅，偷換概念的炒短線作法。

李彥秀說，她的助理剛剛大學畢業，從花蓮北上工作，在北市租一間地下一樓的小套房，一個月租金將近1萬元，但租屋處為工業用地，無法申請租金補貼；更有許多房客因申請租金補貼，房東租金收入曝光，被房東知道後，就將把租客趕出去的血淚案例。

李彥秀說，8年下來，房價與房租不斷創下歷史新高，去年推出的「新青安貸款」不但助長房價推升，亂象叢生，更衍生5年後房市的高度風險。民進黨政府缺乏長期房價與房屋政策，只想選票，只炒短線，只會發錢，才是今天房價與房租居高不下最主要的原因。