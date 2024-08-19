江啟臣拚國會外交 美國德州政府頒發感謝狀

立法院副院長江啟臣今天表示，這次赴美進行國會外交，德州州務卿納爾森代表州政府頒發感謝狀，德州州議會也肯定他在維繫雙方關係、推動合作發展的努力。江啟臣說，感謝德州政府的肯定，會繼續努力捍衛中華民國的民主自由。

江啟臣今天在臉書粉絲團發文指出，這次國會外交訪美，在德州參加僑界年會暨寶島之夜，收到兩份特別的肯定，一份是由德州州務卿納爾森（JaneNelson）代表州政府頒發感謝狀，另一個是德州州議會通過決議文，肯定他在維繫台美、台灣與德州雙方關係、推動合作發展的努力。

江啟臣表示，自擔任立委以來，在立法院外交及國防委員會十多年，深知台灣的國際處境，在外交上經常遇到阻礙，政府在正式外交管道受阻，他就從國會外交下手，透過國會間友好互動，深化彼此關係，讓國際社會看到台灣的民主自由和各項軟實力。

江啟臣說，感謝美國德州政府的肯定，他會繼續努力捍衛中華民國的民主、自由價值，不斷強化自身韌性，運用各項軟實力和各國建立真實的夥伴關係，在國際社會扮演關鍵角色。