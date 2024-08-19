中國用2758號決議當「新戰略」 謝長廷：美日都反對

中國近年來利用聯合國第2758號決議支撐「一個中國」原則，形成「新戰略」。總統府資政、前駐日代表謝長廷接受專訪指出，2758號決議主要在講中國代表權的問題，無涉台灣地位；美國、日本與中國建交時，沒有承認中國聲稱「台灣是中國的一部分」的主張。

5月20日賴清德總統就職日，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」會長古屋圭司組團赴台祝賀，古屋在台北重申「台灣有事就是日本有事」，台美日共享價值觀並加強連結，不使台灣有事發生，力挺台灣加入包括世界衛生組織（WHO）等國際組織。

同一天，中國駐日大使吳江浩召開座談會宣稱：「聯合國第2758號決議確定『一個中國』原則，成為國際關係基本準則與國際社會普遍共識，是所有成員國必須遵守的義務。」

他還表示，中方嚴肅敦促日本政府恪守一個中國原則，停止在台灣問題上越線挑釁，不得打著「議員外交」和民間、地方交流幌子，變相開展官方互動，圖謀突破現有框架。

●台灣議題國際化 對台灣安全有保障

謝長廷7月中旬在駐日代表處接受中央社專訪時表示，聯合國2758號決議本身是在講中國代表權的問題，近年突然熱門起來，主要就是當前國際社會幾乎都反對用武力解決爭端，像是七大工業國集團（G7）強調台灣海峽的穩定和平發展很重要，反對任何國家使用武力片面改變現狀，敦促和平解決兩岸問題。

2023年11月8日，G7外長會議會後發表聯合聲明，重申台灣海峽和平穩定對於國際社會安全與繁榮不可或缺。謝長廷隔天在東京出席一場論壇後表示，台灣議題已慢慢國際化，G7、各國間外交國防2加2會談、領袖會議都會提到台灣，「台灣議題國際化，對台灣的安全非常有保障」。

●中國用2758號決議主張台灣歸屬 美日不承認

謝長廷表示，現在包括美國、日本、加拿大等國也反對中國扭曲聯合國2758號決議。美國並沒有承認「台灣是中國的一部分」，但是（中國）把2758號決議加上「台灣是中國的一部分」的說法，變成「中國是由中華人民共和國代表，台灣是中國的一部分」。

他說：「這一點台灣很多人很小心，不能使用『台灣是中國的一部分』。很多人在講『一中原則』，這個要很謹慎，就是你知不知道這個利害關係？你自己承認『我是中國的一部分』，那中國是由中華人民共和國代表，所以，基本上也連結得上。」

謝長廷指出，日本1972年與中國建交、美國1979年與中國建交，當時都沒有承認「台灣是中國的一部份」，所以美日現在反對中國利用聯合國2758號決議連結上「台灣是中國的一部分」的主張。

●美日奉行「一中政策」 未承認「一中原則」

在專訪時，中央社記者指出， 聯合國前秘書長潘基文2007年7月回應台灣申請加入聯合國案時，引用2758號決議，指秘書處無法接受台灣申請。他的發言人補充說，「2758號決議是『聯合國一中政策』的基礎」。對此，歐美國家、日本駐聯合國代表都提出抗議。

謝長廷表示，美日等國沒有承認「一中原則」，只承認「一中政策」。美國的一中政策是「世界上只有一個中國；中華人民共和國是代表中國的唯一政府，就只有這兩點」。中國簽署雙邊條約都要求對方簽「台灣是中國的一部分」，但美國並未同意，美國只是「認知」到中國這樣講；日本則是說「尊重」中國的看法。

●台日仙台峰會宣言 明載2758號決議未決定台灣未來

謝長廷於2016年6月擔任駐日代表，駐日8年來強調要發揮「草根的力量」，目前日本很多地方自治體、議會力挺台灣。多屆在日本召開的「台日交流高峰會」公布的宣言都建議日本政府制定「台灣關係法」或「台灣交流法」。

2023年在宮城縣仙台市通過的「仙台宣言」直接載明聯合國2758號決議並未決定台灣的未來或走向。

謝長廷表示，「對日本而言，聯合國2758號決議不能決定台灣的命運」。日本在戰後是戰敗國，所以放棄台灣，同時日本也認為自己是戰敗國，不能決定台灣未來歸屬於哪一國。

中央社記者問謝長廷對於2021年6月11日，日本參議院全票通過「世界衛生組織（WHO）處理台灣問題決議」的感想。該決議記載，籲請各國同意台灣自2022年起參與世界衛生大會（WHA），並要求日本政府與各國合作確保台灣參與WHA的機會。

謝長廷表示，他很感動，也非常感謝，因為這種類似決議須全體通過，若有一人反對都無法通過。日本雖然有國會議員的只有5、6個黨，但其實有10多個黨，他們要全部支持並不容易。

●解讀2758號決議 台灣要謹慎、不讓中國掛鉤

1972年前往京都大學專攻法學的謝長廷深諳法律問題。他指出，「國際法本身就有很強的政治色彩，有時是強國講的算，但是如果台灣自己承認了，那就很嚴重」。

謝長廷認為，包括台日交流高峰會、日本議會做出力挺台灣的決議，表示他們有一定的常識，台灣民眾應該先要有這個常識。他強調：「我現在講的不是台灣國內政黨的競爭，而是台灣在國際的命運。」

謝長廷表示，台灣在這議題上一定要很謹慎，「有些人糊里糊塗，不知自己在講什麼、不知利害關係。因為此時攸關台灣生死，對2758號的解釋，你自己承認你是中國，他才會掛上鉤。對台灣來講，這是很嚴肅的問題」。

●日本「尊重」中國主張與挺台做法不矛盾

日本1972年與中國建交時，日中聯合聲明記載對於中國主張「台灣是中國一部分」此一立場，日本「十分理解、尊重」。

謝長廷說，這與日本力挺台灣的做法沒有矛盾，因為「尊重」與「承認」不同，「假定你承認台灣是中華人民共和國的領土，你就不可能承認台灣不是中華人民共和國的領土」；但是「尊重」不同，「你可以尊重很多人不同的意見，你這個意見我尊重；你講的這個意見不一樣，我也尊重」。

謝長廷說：「50多年來，因為實務上的問題，日本經濟界有經濟界的需要，政界有的也需與中國交流，希望維持穩定或有些利益上的問題，所以慢慢在實務上就變得好像接近「承認」（一中）了，那是不對的。」

他說，所以當日本教科書使用的文字、字典的定義、地圖，如果將台灣記載成中國的一部份，駐日代表處都會提出抗議，不希望時間久了就成為既定事實。