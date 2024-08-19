姜皇池：年年都要爭取國際參與 維持2758號決議爭議

中國扭曲聯大第2758號決議並與「一中原則」不當連結，引起國際關注。學者認為，要反制中國法律戰攻勢，台灣必須持續申請參與國際組織，「明知會踢鐵板也要去申請」，藉由對峙來維持此議題的爭議性，往後才有更多發展空間，甚至影響法律架構。

聯大2758號決議是否涉及台灣政治地位，已成為美中兩國在國際場域的新交鋒戰場。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2021年10月26日、在第2758號決議50週年的隔天，發聲挺台有意義參與聯合國體系；美國聯邦眾議院外委會去年5月通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣。

此外，諾魯今年1月15日以聯大第2758號決議為由宣布外交轉向，決定跟中國建交，美國國務院大動作發布新聞稿，指該決議並沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係。

台灣大學法律系教授姜皇池受訪時回憶，聯合國首次以第2758號決議來作為駁回台灣申入聯合國的依據，應是2007年時任總統陳水扁提出以台灣名義申請加入聯合國。

2007年時任聯合國秘書長潘基文以「台灣已被中國代表」為由，駁回台灣加入「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）的請求，當時引起美、加、日、澳、紐等國關切。

被問及台灣如何反制中國法律戰攻勢，姜皇池指出，台灣與國際社會當然要一直主張中國扭曲詮釋聯大第2758號決議，避免讓中國的論述成為默認事實；但「坐而言不如起而行」，台灣必須持續申請參與國際組織。

「明知會踢鐵板也要去申請」，姜皇池認為，每一次去敲門，中國就會拿出中方對聯大第2758號決議的論述，這時台灣與邦交國、理念相近國就要提出反駁，藉由「對峙」來維持此議題在國際組織的爭議性，往後才有更多發展空間，甚至影響法律架構。

姜皇池強調，各說各話代表各方對此議題沒定案，倘若要把聯大第2758號決議提案到聯合國大會，台灣在聯大就必須要有足夠實力，畢竟當成議案來討論，會面臨一翻兩瞪眼的政治風險。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生坦言，在歐美國家尚未提案挑戰第2758號決議，或協助台灣參與其他國際組織的前提下，「要改變現況並不樂觀」，且中國持續拉攏中、小型國家，台灣的邦交國又愈來愈少，很難在聯大與中國對抗。

嚴震生提及，美國前聯邦參議員穆考斯基（FrankMurkowski）曾說，中華民國重返聯合國最短的路是經過北京，過去中國與台灣有對話空間，但目前雙方在惡意螺旋的情況下，透過中國加入國際組織的機會愈來愈小。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，民主國家的行政部門礙於國際現實而不方便發言表態，國會則可以針對中國的錯誤詮釋去做批評與矯正，且與民主國家的國會外交也是非常重要的反制作為。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會今年通過決議，聯大第2758號決議不涉及台灣政治地位，遺憾見到中國扭曲該決議以背書「一中原則」。郭育仁強調，這相當於40個會員國的國會立場，且留下歷史紀錄，可阻礙中國試圖抹煞台灣的國際法人格。