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中國藉2758號決議法律戰3步驟 郭育仁：都不會奏效

中央社／ 台北19日電

中國藉聯大第2758號決議壓縮台灣國際空間，近年又接連頒布新法。學者揭露，中國對台的法律戰有3步驟，首先是否認台灣的國際人格權，再否定管轄權，最後限制台灣人行動；但中國以模糊法律恐嚇台灣人民，「這是不會奏效的」。

中國近年常透過每次雙邊或多邊峰會後所發布的聯合聲明，刻意將聯大第2758號決議與「一個中國」原則作連結，諾魯今年1月15日宣布與台灣斷交時，還提及是基於聯合國第2758號決議及一中原則等理由與中華民國斷交。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁受訪表示，「中國試圖藉聯大第2758號決議將一中原則國際化」，但事實不如中國預期，幾乎所有重要國際峰會皆聲明重申台海和平及維持現狀的重要性。

郭育仁指出，今年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會更確立聯大第2758號決議並不涉及台灣，直指中國扭曲該決議，都讓中國試圖否定台灣國際法人格的意圖功虧一簣。

談及中國的法律戰策略，郭育仁分析，中國從2005年頒布「反國家分裂法」、2015年「國家安全法」到近日「懲戒台獨22條意見」，對台灣的法律戰有3步驟，首先是否定中華民國或台灣的國際法人格。

他指出，中國「反國家分裂法」開宗明義訂定「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」，台灣屬「中國內部事務」，且第8條還列明特定情況下，得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

「第2步即是否定台灣的管轄權」，郭育仁舉例，金門水域2月發生中國漁民越界的執法爭議事件，國台辦稱台灣不存在禁限制水域；去年出現大批共機刻意在台灣法定限航區逗留，那是國際民航組織（ICAO）承認的限航區，等同無視國際規範。

郭育仁指出，第3步是限制台灣人民的行動選項，也就是懲治台獨22條意見，要將中國國內法長臂延伸到台灣境內，尤其該法的規範模糊又沒有追訴期，目的是在恐嚇台灣人民。

至於台灣的反制方法，郭育仁認為，台灣不能有「被孤立慣了」的心態，必須持續爭取參與國際組織，即便是留下被拒絕的法律紀錄，也能確保台灣的國際法人格；再者，台灣要堅定執行依法訂定的行政機關管轄權，如2月金門事件，海委會、海巡署、陸委會站穩依法行政與執法的立場，執法過程瑕疵並不影響其正當性與合法性。

郭育仁直言，中國要用相對模糊的法律跟法律意見來恐嚇台灣人民，限制台灣人民的言論、行為自由，「這是不會奏效的」。

回顧中國發動法律戰的關鍵時刻，郭育仁認為，除了中國頒布「反國家分裂法」，已故日本首相安倍晉三2021年12月喊出「台灣有事就是日本有事，就是美日同盟有事」，以及2021年4月美日元首峰會共同聲明，提及台海和平的重要性。

郭育仁解釋，此兩事件讓中國意識到，台灣試圖在國際社會對北京的孤立作法，提出反制作為。

台灣人 恐嚇 法人

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