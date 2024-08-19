快訊

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

黃仁勳將來台！輝達延遲出貨成懸案 AI供應鏈還有戲嗎

單靠柯文哲魅力撐起第三勢力大旗 民眾黨難敵醜聞重擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麟洋路蹭過頭？蔣萬安舉賴清德改路名反擊：綠能你不能

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席國小校長會議受訪。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席國小校長會議受訪。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安宣布未來要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前復興北路361巷設別名「麟洋路」。綠委吳思瑤批評，蹭熱度過頭、太矯情，並指全台高達196條「中正路」，蔣萬安敢開刀更名？蔣今天舉賴清德總統任台南市長時，為紀念八田與一將嘉南國小周邊的道路改名為「八田路」，反擊吳思瑤雙標「綠能你不能」。

蔣萬安今天上午出席國小校長會議受訪，對於吳思瑤的質疑，蔣萬安說，北市府選定李洋跟王齊麟的母校中山國中前的巷子，不更改路名，而是另外增設一個別名，主要就是希望彰顯李洋跟王齊麟這一次在奧運賽場上面不畏壓力、在逆境之下以及各方不看好的情形，依然拚搏到最後一刻，為國家爭取最高的榮耀，也創下奧運史上的紀錄，甚至國際已經評定這一場賽事是史上最偉大的一場戰役。

蔣萬安說，麟洋所代表的精神，是我們這一個世代的新台灣精神，所以希望透過增加這個別名，也讓所有台北市民記得，李洋、王齊麟他們為國家、為台灣在奧運賽拚搏到最後的精神。更何況，他一開始就一再強調不改路名，而是以增加別名的方式，所以吳委員的批評，他認為是邏輯死亡。

蔣萬安也提到，其實賴清德總統在台南市擔任市長的時候，也為了紀念八田與一，將嘉南國小周邊的道路改名為「八田路」，但他不會批評。吳思瑤的指教不應該雙標，也不應該「綠能你不能」。

蔣也說，台東有一條傳廣路，也是為了紀念當時1960年的時候羅馬奧運，台灣的亞洲鐵人楊傳廣先生在十項全能項目拿下了銀牌。所以接下來市府都會依照既有增設別名的規定程序，包括一開始連署、經過審議，最後地方說明會以及在地居民過半的同意，依照相關的程序以及民意來進行。

吳思瑤 奧運 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

被問京華城案神秘會議黃珊珊牽線人？ 蔣萬安8字回應

聯醫查柯文哲妻人頭疑雲違法兼職？ 蔣萬安這樣說

才親完陳詩媛！謝承均甜勾李洋女友 懶理酸民喊「純粹的相聚」

羽球／台北公開賽引退 李洋：一定會拿出最好表現

相關新聞

李正皓爆京華城案柯文哲參加「神秘會議」 民眾黨：一點都不神秘

名嘴李正皓今天爆料，民眾黨主席柯文哲在2020年3月10日參加一場「DAY ZERO」神祕會議，會議結束後7天，京華城的...

民眾黨支持度曾一度超車藍綠 不到一年重挫逾11%

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金爭議，台灣民意基金會今天發布最新民調，儘管民眾黨支持度仍有13.8%，不過已經創下今年以來新...

房租補貼愈補愈貴 藍委批賴政府偷換概念、炒短線

擴大租金補貼政策上路後，屢傳房東藉機漲租。本報報導，地方政府與民團憂心租金補貼推升房租行情，變「愈補愈貴的居住正義」。國...

民進黨高雄辦青年營 林右昌：她是最清廉政黨「不是一個人政黨」

民進黨秘書長林右昌今早參加高雄青年營開訓活動，表示「有些政黨很會說、但不會做」、「民進黨不是一個人的政黨」。

麟洋路蹭過頭？蔣萬安舉賴清德改路名反擊：綠能你不能

台北市長蔣萬安宣布未來要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前復興北路361巷設別名「麟洋路」。綠委吳思瑤批評，蹭熱度過...

川普批林郁婷變性人 蔣萬安力挺她喊話賴政府捍衛選手名譽

美國共和黨總統候選人川普17日重返賓州造勢，暗諷我國拳擊金牌女將林郁婷和同樣摘金的阿爾及利亞拳手克莉芙是變性人。台北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。