麟洋路蹭過頭？蔣萬安舉賴清德改路名反擊：綠能你不能

台北市長蔣萬安宣布未來要將羽球金牌王齊麟、李洋的母校中山國中前復興北路361巷設別名「麟洋路」。綠委吳思瑤批評，蹭熱度過頭、太矯情，並指全台高達196條「中正路」，蔣萬安敢開刀更名？蔣今天舉賴清德總統任台南市長時，為紀念八田與一將嘉南國小周邊的道路改名為「八田路」，反擊吳思瑤雙標「綠能你不能」。

蔣萬安今天上午出席國小校長會議受訪，對於吳思瑤的質疑，蔣萬安說，北市府選定李洋跟王齊麟的母校中山國中前的巷子，不更改路名，而是另外增設一個別名，主要就是希望彰顯李洋跟王齊麟這一次在奧運賽場上面不畏壓力、在逆境之下以及各方不看好的情形，依然拚搏到最後一刻，為國家爭取最高的榮耀，也創下奧運史上的紀錄，甚至國際已經評定這一場賽事是史上最偉大的一場戰役。

蔣萬安說，麟洋所代表的精神，是我們這一個世代的新台灣精神，所以希望透過增加這個別名，也讓所有台北市民記得，李洋、王齊麟他們為國家、為台灣在奧運賽拚搏到最後的精神。更何況，他一開始就一再強調不改路名，而是以增加別名的方式，所以吳委員的批評，他認為是邏輯死亡。

蔣萬安也提到，其實賴清德總統在台南市擔任市長的時候，也為了紀念八田與一，將嘉南國小周邊的道路改名為「八田路」，但他不會批評。吳思瑤的指教不應該雙標，也不應該「綠能你不能」。

蔣也說，台東有一條傳廣路，也是為了紀念當時1960年的時候羅馬奧運，台灣的亞洲鐵人楊傳廣先生在十項全能項目拿下了銀牌。所以接下來市府都會依照既有增設別名的規定程序，包括一開始連署、經過審議，最後地方說明會以及在地居民過半的同意，依照相關的程序以及民意來進行。