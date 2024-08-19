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聯醫查柯文哲妻人頭疑雲違法兼職？ 蔣萬安這樣說

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席國小校長會議。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席國小校長會議。記者林麗玉／攝影

民眾黨主席、北市前市長柯文哲除身陷政治獻金申報、京華城等三大案。柯文哲妻子陳佩琪也因人頭公司疑雲，七天內三度改口，北市聯合醫院將約陳佩琪說明，是否違反公務員不得兼職規定？北市長蔣萬安今天上午出席國小校長會議，也被問及聯合醫院是否已經約陳來說明？蔣萬安表示，一旦事實釐清，聯合醫院就會依照相關法令規定來處理。

北市聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任陳佩琪日前先在臉書自爆，因受限公務員無法當公司負責人，因此用別人名義開公司；不過後來柯文哲改口，表示這是「父母疼愛孩子，幫孩子設公司」；陳佩琪又在本月16日在臉書發文，強調是「兒子自己走入銀行開戶，這樣違反什麼公務人員服務法？」邀質疑愈描愈黑。

由於陳佩琪還有公務員身分，是否涉及違規兼職？聯醫上周表示，此案尚待釐清及瞭解，將請陳佩琪提供相關說明，將依「公務員服務法「審究有無實質違法情事，若有違法兼職情事，將依規定辦理。

蔣萬安今天被問聯合醫院是否已經請陳佩琪說明？蔣說，一旦事實釐清，聯合醫院就會依照相關法令規定來處理。

公務員 北市 蔣萬安 陳佩琪

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